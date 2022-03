Das neue Ärztehaus neben dem Krankenhaus ist nahezu fertig. Der Spatenstich fand im Mai 2020 statt, ein Jahr später wurde Richtfest gefeiert. Anfang Februar übergab Investorin Petra Reinhard das Haus an die Mieter. Die sind begeistert von den hellen, freundlichen Räumen, der pflegeleichten Ausstattung und dem Weitblick, der an föhnigen Tagen bis zu den Alpen reicht.

Im Erdgeschoss entsteht ein vom Krankenhaus betriebener ambulanter OP-Bereich. Die Krankenhaus-Verwaltung erhält moderne Einzelbüros im ersten Stock. Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) wird ebenfalls einziehen.

Die Tagesklinik des ZfP Reichenau im zweiten Stock bietet 15 Behandlungsplätze für Patienten mit jeglichen psychiatrischen Krankheitsbildern. In den großzügigen Räumlichkeiten arbeitet auf über 500 Quadratmetern ein multiprofessionelles Team aus drei Ärzten, zwei Psychologen, einer Sozialpädagogin, zwei Kranken- und Gesundheitspflegern, einer Ergo- sowie einer Bewegungstherapeutin und einer Sekretärin. Der Fokus bei der Behandlung liegt nach Aussage von Chefarzt Simon Senner vor allem auf psychotherapeutischen, aber auch auf medikamentösen und sozialpsychiatrischen Ansätzen.

Unter dem Namen „handwerk Therapie Zentrum“ fassen Tobias Hasenfratz und Zeno Zagrodzki die bisherige Praxis in der Goethestraße und die neue Praxis im dritten Stock des Ärztehauses zusammen und erweitern ihr Angebot aus Physiotherapie und Osteopathie deutlich. Zehn Therapeuten sind hier beschäftigt, weitere Kollegen werden dringend gesucht. Neben den Behandlungsräumen gibt es einen Bereich für Gruppentraining sowie einen Raum mit modernen Trainingsgeräten. Tobias Hasenfratz erklärt: „Wir arbeiten rehabilitativ, das heißt, ein Patient mit Grunderkrankungen kann – ergänzend zur klassischen Physiotherapie – eine darauf adaptierte, gerätegestützte Therapie erhalten. Wenn vom Arzt Krankengymnastik am Gerät verordnet wird, zahlt das die Krankenkasse.“ Das Gleiche bieten sie präventiv an, so Zeno Zagrodzki. „Wenn jemand für sich etwas machen will, erarbeiten wir mit ihm je nach Befund ein individuelles Paket. Er trainiert dann so lange unter Aufsicht, bis sichergestellt ist, dass er selbstständig weitermachen kann.“ Außerdem soll der Bereich Naturheilverfahren bald ausgeweitet werden.

Auf der gleichen Etage ist die Fußchirurgie am See von Frank Mattes eingezogen. Zum 1. Juli entsteht eine Praxisgemeinschaft mit Wolff Voltmer, bisher Chefarzt der Chirurgie am Krankenhaus in Radolfzell. Mattes sagt: „Ich werde den Part der minimalinvasiven Fußchirurgie, er die offene Fußchirurgie übernehmen. Gleichzeitig behandeln wir den diabetischen Fuß.“ Die renommierten Ärzte betreiben eine Privatpraxis, das bedeutet, dass Vor – und Nachbehandlung nach der Gebührenordnung für Ärzte abgerechnet werden. „Werden die Patienten operiert, erfolgt das im Krankenhaus Stockach und dort übernimmt die gesetzliche Krankenkasse der Patienten die Kosten der Operation“, erklärt Frank Mattes.

Im vierten Stockwerk befinden sich die Kanzlei Dr. Lohner Steuerrecht und die auf Vermögensschutz spezialisierte ClientFamily Gruppe. Joachim Lohner verfügt über 40 Jahre Berufserfahrung als Anwalt für Steuerrecht. In der Kanzlei arbeiten sieben Mitarbeiter. Andere Partner, Freelancer und Teilzeitkräfte sitzen in Überlingen, Konstanz und der Region – insgesamt seien es Mitarbeiter im zweistelligen Bereich. Lohner hat sich auf Unternehmensberatung sowie die Beratung, Betreuung, Bewahrung, Verwaltung und Durchsetzung von Interessen vermögender Personen und Familien sowie Stiftungen spezialisiert.