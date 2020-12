Eigentlich sollte es ein ganzes Ukulelen-Ensemble aus mehreren Musikerinnen werden, aber das lässt die Corona-Verordnung derzeit nicht zu. Also wurde es eben ein Duo. Iris Wecke-Rettenmaier und Regina Nezmeskal haben im Casa Reha, dem Seniorenzentrum am Osterholz in Stockach, ein besonderes Konzert gegeben: weihnachtliche Stücke auf der Terrasse vor dem Speisesaal.

Konzert zum Kaffee

„Es ist so wichtig für unsere Bewohner, ein paar Strahlemomente zu erleben“, sagt Tania Weimer, Ergotherapeutin im Casa Reha. Sie steht bereits wartend neben Haus Svenja bereit, als Iris Wecke-Rettenmaier (kurz Ivy genannt), die in Winterspüren Ukulelen-Unterricht gibt, und Regina Nezmeskal eintreffen.

Corona-bedingt ist es nicht erlaubt im Haus zu spielen. So platzieren sich die beiden Frauen dann auf der Terrasse vor dem Speisesaal, in dem sich pünktlich um 15 Uhr, passend zum Kaffeetrinken, alle 26 Bewohner versammeln und lauschend staunen.

Weihnachtsplätzchen ohne Musik

Dann spielen und singen Ivy und Regina Nezmeskal vier Lieder und nach jedem Lied dringt Applaus von drinnen nach draußen. „Musik ist für die Bewohner etwas Wunderbares“, sagt Tania Weimer, die hinzufügt, dass momentan leider das Singen verboten sei, wegen der dabei ausgestoßenen Aerosole.

„Neulich haben wir Weihnachtsplätzchen gebacken“, erzählt sie, „aber wir haben uns nicht getraut, dabei, wie sonst immer, das Radio laufen zu lassen. Wenn ein Weihnachtslied gelaufen wäre, dann wäre die Versuchung zu groß gewesen, mitzusingen. Also blieb der Apparat aus.“

Mitsingen in der Raucherpause

Vor dem letzten Lied „Stille Nacht“ geht die Tür auf und drei Bewohner kommen auf die Terrasse um zu rauchen. Sie stehen mit großem Abstand zueinander und nutzen die Gelegenheit laut mitzusingen – draußen ist das ja möglich.

Ivy Wecke-Rettenmaier und Regina Nezmeskal bekommen als Dankeschön von der Einrichtung selbstgebastelte Adventskalender. „Dass auch jemand von außerhalb an die Bewohner denkt, ist wunderschön“, sagt Tania Weimer.