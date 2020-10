Ein Unfall war am Mittwochmorgen, zwei weitere am Nachmittag und späten Abend. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass ein 83-Jähriger gegen 17.15 Uhr in seinem Auto auf der Meßkircher Straße unterwegs war. Im Bereich der Einmündung zur Oberdorfstraße erkannte er trotz der Schilder nicht, dass aufgrund der Baustelle die Vorfahrt vorübergehend geändert wurde. Er nahm einem Fahrzeug, das aus der Oberdorfstraße auf die Meßkircher Straße fuhr, die Vorfahrt und es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei entstanden 5000 Euro Schaden, aber es wurde niemand verletzt.

Am späten Abend gegen 22.30 Uhr geschah ein Unfall mit mehr als 7000 Euro Schaden im selben Bereich. Eine 29-Jährige wollte laut Polizei von der Oberdorfstraße in die Meßkircher Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem Fahrzeug zusammen, das aus Richtung Tankstelle kam. Die Insassen blieben unverletzt.