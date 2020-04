Alle meine Entchen schwimmen auf dem See? Nein, in Stockach gilt: Schwimmen auf dem Eisweiher im Naherholungsgebiet Osterholz. Elf Stück samt Mama, um genau zu sein.

Bild: Löffler, Ramona

Eine Entenmama hat offenbar am Eisweiher gebrütet und das Gewässer ist nun das Spielzimmer der kleinen Küken, die so schnell umher flitzen und die Uferbereich erkunden, dass nachzählen, wieviele es sind, gar nicht so einfach ist. Hier ist eines gerade aus dem Bild geflitzt.

Hier sind jetzt aber alle elf mit der Mama.

Mama Ente hat mit ihrem Nachwuchs viel zu tun.

Der Eisweiher ist die Kinderstube des Entennachwuchses.

Die Küken flitzen am Ufer entlang und erkunden ihre Heimat.

Mama Ente muss ganz schön schauen, dass sie ihren Kleinen hinterher kommt.