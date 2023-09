Die Nachricht sorgte Anfang des Jahres für Aufsehen in der Stadt: Vier Schüsse sollen unbekannte Täter laut Polizei am späten Abend des 18. Januar auf das Bistro Brasil in der Hauptstraße abgegeben haben. Vier Einschusslöcher, inzwischen ausgebessert, zierten danach dessen Fensterfront. Der Schaden lag laut Polizei bei 4500 Euro. Doch die Polizei konnte selbst Anfang März noch nichts dazu sagen. Es gab weder einen Täter, noch einen konkreten Verdacht – dafür einen Zeugenaufruf. Gibt es nun, ein halbes Jahr später, mehr Informationen?

Hat die Polizei neue Hinweise auf den Schützen?

Katrin Rosenthal, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Konstanz, erklärt, auf den Zeugenaufruf in der Presse hätten sich etliche Zeugen gemeldet und seien von der Kriminalpolizei auch vernommen worden. „Trotzdem konnte der Täter bislang nicht ermittelt werden“, sagt sie. Der Vorgang sei daher mittlerweile als Ermittlungen „gegen Unbekannt“ wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung an die Staatsanwaltschaft Konstanz abgegeben worden.

Keine Spur – trotz womöglich lauten Schüssen in der Nacht also? Bei fehlenden Spuren, Zeugen oder Hinweisen könne es immer wieder passieren, dass selbst umfangreiche Ermittlungen nicht zu einem Täter führen, sagt Rosenthal dazu. Aber: „Zum Glück kommt so etwas nicht häufiger vor“, berichtet sie.

Der Zeugenaufruf gilt weiter

In der Hoffnung, doch noch Hinweise zu finden, gelte der Zeugenaufruf vom Januar weiterhin. Zeugen, die am Tattag im Umfeld des Brasils Schussgeräusche gehört haben, oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07771 93910 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

„Sollten neue Hinweise eingehen, werden diese umgehend überprüft. Vielleicht gibt es irgendwann den entscheidenden Hinweis oder Ermittlungsansatz, um den Täter doch noch zu ermitteln“, hofft die Polizistin.