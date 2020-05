Stockach-Zizenhausen vor 3 Stunden

Abwasser: Größerer Staukanal in Zizenhausen

Die Stadt Stockach investiert weiter in ihre Kanäle. In seiner jüngsten Sitzung hat der Planungsausschuss des Gemeinderats einstimmig beschlossen, einen Staukanal in Zizenhausen zu versetzen und zu vergrößern.