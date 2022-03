Einmal mehr vermischten sich am Abend des Aschermittwoch die traurigen Klänge der Hans Kuony Kapelle in Stockach mit dem Weinen und Wehklagen der Narren über die nun endende, ungewöhnliche Fasnachtssaison. Insgesamt 55 Tage wären es in diesem Jahr ab Dreikönig gewesen, wenn nicht Corona einmal mehr einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte.

Doch immerhin zur heißen Phase ab dem Schmotzigen Dunschtig war ein bisschen mehr närrische Normalität geboten. Und so werden auch positive Erinnerungen bleiben, wenngleich die Stimmung durch Corona und den Krieg in der Ukraine getrübt war, wie Laufnarrenvater Michael Zehnle zusammenfasst. Was für ihn an diesem Aschermittwoch bleibt ist indes die Hoffnung auf eine bessere, unbeschwerte Fasnacht 2023. Auf dem Bild ist die närrische Trauergemeinde nach dem mehrmaligen Umrunden des Narrenbaums zu sehen. Rechts die Sargträger von der Zimmerergilde.