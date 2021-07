von Reinhold Buhl

Bei jeder Begegnung mit den Menschen hatte er ein freundliches Lächeln übrig und Zeit für ein Gespräch – Metterhauser war in Stockach nicht nur angesehen, er war beliebt. Dass ihn Kinder der diversen Tennisclubs in und um Stockach nur mit ‚Opa Fritz‘ ansprachen, zeigt seine Verbundenheit mit den jüngeren Bürgern.

Bestattung im engen Kreis der Familie

Metterhauser, in Weinheim an der Bergstraße geboren, ist am vorletzten Samstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Pandemiebedingt war eine Bestattung nur im engen Kreis der Familie möglich. Dieser intime Abschied passte gar nicht zu dem kommunikativen, kontaktfreudigen Mann.

Leiter der Oberstadt-Filiale der Sparkasse

Sein Leben hatte im Beruf und in seinen Hobbys viele Facetten. Als Bankkaufmann – die Lehre absolvierte er bei der Bezirkssparkasse Stockach – durchlief er mehrere Abteilungen in der Bank. 32 Berufsjahre lang leitete er die Oberstadt-Filiale der Sparkasse, wo er als verständnisvoller und fürsorglicher Chef von den Angestellten geschätzt wurde.

Aktiv im Tennissport

Sein zweites Leben war der Sport. Als Jugendlicher brachte er es in der Tischtennisabteilung des VfR Stockach zum Spitzenspieler. Später stieg er auf den Tennisball um und verschrieb sich im Tennis der Vorstands- und Trainerarbeit. Sein Stolz waren die vielen Trainer-Lizenzen, die er im Laufe der Zeit erworben hatte – die krönende Lizenz erwarb er in Florida beim weltberühmten Nick Bollettieri, der Größen wie Boris Becker trainiert hat. Die kalte Jahreszeit verbrachte Metterhauser in den Alpen bei Skiurlauben.

Metterhauser, der mit seiner Ehefrau Elfriede 60 Jahre verheiratet war und das Jubiläum der Diamantenen Hochzeit im August dieses Jahres hätte feiern dürfen, war nicht nur Vereinsfunktionär, sondern auch politisch aktiv. Von 1968 bis 1980 war er Mitglied der SPD-Gemeinderatsfraktion und engagierte sich für die Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Foron. Metterhauser war Vorsitzender des Tourismusverein Stockach. Er hinterlässt nicht nur in seiner Familie eine große Lücke – auch in der Stadt fehlt der allseits beliebte Fritz.