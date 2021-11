Stück für Stück verschwindet seit ein paar Tagen das leerstehende Haus zwischen dem Fernmelde-Parkplatz und dem ehemaligen Post-Gebäude beim Linde-Kreisel an der Goethestraße, das jeder vom Vorbeifahren oder -laufen kennt. Dabei zeigen sich ungewöhnliche Einblicke, wenn plötzlich nur noch ein halbes Bad übrig ist und an einem Wandrest noch das Waschbecken oder ein Teil der Dusche hängt.

Das Haus wurde nicht entkernt, sondern beim Abriss sortiert der Baggerfahrer mit der schwerem Maschine das Material in verschiedene Container. So landen auch Türen, Fenster oder eine Holztreppe stückweise in den großen Behältern hinter dem Bauzaun. Und wenn es mal zu staubig wird, kommt ein Wasserschlauch zum Einsatz.

Der Abriss gehört zu den Vorarbeiten für die neue Bebauung des Areals. Dafür waren auch bereits Baumfällungen auf dem Fernmelde-Parkplatz.