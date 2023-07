Bei sommerlichen Temperaturen beendeten 34 Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums des Berufsschulzentrums Stockach (BSZ) mit den Profilen „Wirtschaft“ (WGW) und „Internationale Wirtschaft“ (WGI) in der Roßberghalle in Wahlwies erfolgreich ihre Schulzeit. Beim Abiball erhielten die jungen Frauen und Männer ihre Abschlusszeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife in feierlichem Rahmen im Beisein ihrer Familien und Freunde sowie Lehrern, teilt das Berufsschulzentrum mit.

Zahlreiche Glückwünsche zum bestandenen Abitur erhielten die Absolventen aus der Lehrerschaft. Anlässlich des Abimottos „A little Party never killed our Abi“, eine leicht abgewandelte Entlehnung aus Scott F. Fitzgeralds Roman „Der große Gatsby“, eröffnete Schulleiterin Saskia Metzler ihre Rede mit einem anderen Zitat des amerikanischen Schriftstellers: „Alle glänzenden Dinge vergehen und kommen nicht mehr zurück.“ Metzler betonte in diesem Kontext, wie wichtig es für die Abiturienten sei, das Leben dann zu genießen, wenn es stattfinde, selbst zu entscheiden und eigene Wege zu gehen. Wichtig auf diesem Weg seien Toleranz, Verständnis und Empathie. „Probiert euch aus und seid mutig!“, forderte sie die Abiturienten und Abiturientinnen auf. Jeder Absolvent erhielt als Andenken eine kleine glitzernde Diskokugel von ihr in Anlehnung an das Fitzgerald-Zitat.

Auch Andreas Maier, Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums, freute sich mit den Schulabgängern über den erfolgreichen Schulabschluss. In seiner Rede gab er ihnen zunächst nachdenkliche Worte mit auf den Weg: „Die Welt steht nun für euch offen, aber die Tür klemmt. Fragen beschäftigen euch wie: Wo ist der eigene Platz in der Welt? Denn die heutige Jugend habe mehrere Krisen erlebt. Johann Wolfgang Goethe zitierend, mit „Gedenke zu leben, wage es, glücklich zu sein“, ermutigte er dennoch die jungen Menschen mit den Worten: „Ihr habt das Recht zu scheitern.“ Aus Gesprächen mit den ehemaligen Schülern wusste er über deren unmittelbaren Zukunftspläne zu berichten: 13 werden ein Hochschulstudium beginnen, sieben eine Ausbildung, fünf weitere werden einen Freiwilligen Wehrdienst bzw. ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren und neun möchten reisen, jobben oder sich in der Hotel- und Gastronomiebranche weiterbilden.

Bei der anschließenden Zeugnisübergabe würdigten die Klassenlehrer Leonard Kötzel (WGI) und Martin Traub (WGW) die Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums für ihre Ausdauer und ihr Durchhaltevermögen in den vergangenen drei Schuljahren. Kötzel erinnerte sich an die überwiegend angenehme Lernatmosphäre, aber auch den herausfordernden Unterricht, der Corona-bedingt anfangs auch online stattfand. Traub bezeichnete das „Abi als Ticket in die Welt“, welche es nun zu erkunden gelte. Doch das BSZ Stockach solle immer ein Hafen sein, in den man gern einlaufen könne.

Auch in diesem Abschlussjahr konnten die Absolventen wieder mit sehr guten Ergebnissen glänzen. Gleich sechsmal wurde ein Durchschnitt mit der Eins vor dem Komma erreicht. Malin Feldt (WGI) erzielte einen traumhaften Gesamtschnitt von 1,0 und ist damit Jahrgangsbeste.

Nach der feierlichen Zeugnisübergabe ging es zum gemütlichen Teil über. Mehrere Absolventen traten in verschiedenen Spielen gegen ihre Lehrer an und konnten knapp als Sieger daraus hervorgehen. Bis in den späten Abend hinein konnten alle Beteiligten bei Getränken, Essen und netten Gesprächen das bestandene Abitur feiern. Ein unvergesslicher Abend für die Abiturienten, ihre Lehrer, Eltern und Familien.