Es fallen nun zusätzliche Ausgaben in Höhe von 35.000 Euro an, mit denen der Gemeinderat sich in seiner jüngsten Sitzung auseinandersetzen musste. Laut der Sitzungsvorlage resultieren die Mehrausgaben „im Wesentlichen durch die Erfassung von höheren Mengen an Elektrogroßgeräten, Sperrmüll, Altholz und durch die Grünschnittannahme“.

Der Gemeinderat hat der überplanmäßigen Ausgabe zugestimmt. Sie wird durch allgemeine Haushaltsmittel gedeckt.