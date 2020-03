Am Samstagabend gegen 18 Uhr prallte laut einer Mitteilung der Polizei auf der B 313 zwischen Rißtorfkreisel und der Abzweigung zum Hardt ein Reh von links gegen ein Auto, das aus Richtung Stockach kam. Das Tier rannte dann weiter – es könnte verletzt sein.

Am frühen Sonntagmorgen um 6.10 Uhr kam ein Reh bei einer Kollision mit einem Fahrzeuge zwischen Heudorf und Eigeltingen ums Leben. Es stieß gegen ein Auto, das in Richtung Eigeltingen fuhr.

Am Sonntag um 6.30 Uhr prallten auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Stockach und Raithaslach ein Reh und ein Auto zusammen. Das Reh starb dabei. An den drei in die Wildunfälle verwickelten Autos entstanden jeweils Schäden. Die Höhe konnte die Polizei nicht beziffern.