Stockach Zwei tödliche Unfälle in zehn Monaten: L 194 zwischen Stockach und Winterspüren gilt bei Polizei nun als Unfallhäufungslinie

Die L 194 zwischen Stockach und Winterspüren ist nun ein Unfallschwerpunkt. Die Verkehrsteilnehmer ignorieren dort oft das Überholverbot und Tempolimit. Bürgermeister Rainer Stolz hofft auf stärkere Kontrollen des Überholverbots durch die Polizei.

Die langgezogenen Kurven zwischen Stockach und Winterspüren laden zur Unvorsicht ein – das wissen Polizei und Stadtverwaltung. Auf diesem Abschnitt der Landessstraße 194 gibt es seit Jahren regelmäßig Unfälle. Der Unfall am Sonntag, bei dem ein überholendes Auto einen 22-jährigen Motorradfahrer erfasst hat, war der zweite tödliche innerhalb von knapp zehn Monaten und der dritte schwere Unfall in drei Jahren.

Die Polizei hat bestimmte Kriterien für Unfallhäufungsstellen (UHS) oder Unfallhäufungslinien (UHL), wie die Schwerpunkte im Fachjargon heißen. "Da sich bereits 2016 und 2017 je ein Unfall mit schwerem Personenschaden ereignet hat, ist mit dem Unfall am Sonntag die Mindestanzahl an Unfällen zur Einstufung als UHL erreicht", erklärte Polizeisprecher Markus Sauter zum betroffenen L 194-Abschnitt. Die Bedingungen sind: mindestens drei schwere Unfälle in drei Jahren auf einer Strecke von 600 Metern. Von 2015 bis 2017 habe es in diesem Bereich insgesamt vier Unfälle durch Fehler beim Überholen gegeben.

Wie geht es mit der gefährlichen Strecke nun weiter? "Wir müssen gemeinsam mit der Polizei nochmal alles auf den Prüfstand stellen", sagte Bürgermeister Rainer Stolz. Stadt und Polizei haben etwa zwei Mal im Jahr eine gemeinsame Besprechung, in der es um Problemstellen im Straßenverkehr geht. Der nächste Termin stehe allerdings noch nicht fest. Die Polizei melde der Stadt außerdem regelmäßig die aktuellen Unfallschwerpunkte. Möglicherweise müsse auch über "technische Maßnahmen" nachgedacht werden, zum Beispiel eine durchgezogene Mittellinie.

Markus Sauter erklärt, dass nun eine Unfallkommission, die aus der Straßenverkehrsbehörde, dem Straßenbaulastträger und der Polizei besteht, die Unfälle im Detail analysieren werde. Die Kommission prüfe die Situation vor Ort "auf mögliche, sinnvolle, das heißt erfolgversprechende, Maßnahmen hin". Momentan werde auch ein Unfallgutachten erstellt. Sauter betont, dass es bereits das Überholverbot gebe. Es sei bekannt, "dass in dem Bereich das Überholverbot teilweise missachtet wird". Das Stockacher Revier kontrolliere immer wieder, "da die L 194 jedoch einen hohen Anteil an ortsfremdem Verkehr aufweist, ist die Nachhaltigkeit der Überwachung nur in begrenztem Maße gegeben", so Sauter. "Auch eine Steigerung des polizeilichen Überwachungsdrucks würde daran nichts gravierend ändern."

Rainer Stolz sagt zum Überholverbot ganz klar: "Es reißt ein, wenn die Polizei mal eine Weile nicht kontrolliert." Er selbst sei entlang der Straße oft mit dem Fahrrad unterwegs und beobachte dabei immer wieder gefährliche Manöver. "Es hilft nur überwachen und ahnden." Er hofft, dass dies nun verstärkt getan werde. Die Stadt selbst könne dort nichts machen, denn das Ordnungsamt dürfe im Gegensatz zur Polizei nicht in den Verkehr eingreifen und keine Fahrzeuge wegen eines Verstoßes anhalten.