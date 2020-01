Ein 45-Jähriger wollte laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem Jaguar einen Opel überholen. Dabei bemerkte er nicht, dass bereits von hinten ein Suzuki überholte und neben ihm fuhr. Die beiden Autos stießen seitlich zusammen. Im weiteren Verlauf kollidierten auch der Suzuki und der Opel und kamen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Suzuki sich auf einer Wiese überschlug.

Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte beide zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Opel und der Suzuki mussten abgeschleppt werden. Am Jaguar entstand nur ein geringer Schaden.