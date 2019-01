Zwei Autos sind am Freitagabend, 4. Januar, auf der Landesstraße 205 zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz gegen 17.45 Uhr kurz hinter dem Ortsausgang des Stockacher Ortsteils Seelfingen in Richtung Owingen-Billafingen. Beide Autos waren jeweils nur mit einer Person besetzt, so Informationen der Polizei vom Freitagabend.

Der Hergang des Unfalls stellt sich laut einer Pressemitteilung des KonstanzerPolizeipräsidiums so dar: Eine 61 Jahre alte Autofahrerin wollte ihr Auto auf der Straße wenden und stand zum Unfallzeitpunkt quer auf der Straße. Der zweite Fahrer, ein 34-jähriger Mann, hat das aufgrund seiner Geschwindigeit vermutlich zu spät bemerkt, sodass es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam.

Dabei wurde das Auto der Frau von der Straße abgewiesen und kam in einer Wiese zum Stehen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Um sie zu befreien, waren Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilungen Seelfingen, Winterspüren und Stockach-Stadt im Einsatz. Sie haben die Frau vom Fahrersitz des Autos befreit und dafür die stark beschädigte Fahrerseite des Autos aufgeschnitten, erklärt Fabian Dreher, Pressesprecher der Stockacher Feuerwehr, am Unfallort.

Anschließend kam die Frau laut Polizei per Rettungsdienst ins Krankenhaus. Bei dem 34 Jahre alten Autofahrer hätten sich deutliche Hinweise auf Alkoholeinfluss ergeben, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums weiter. Der Mann musste daher eine Blutprobe abgeben und hat mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Auch der Mann sei schwer verletzt worden.

Die Straße, die weiter in Richtung Owingen und Überlingen führt, war zeitweise komplett gesperrt. Während der Rettungsarbeiten kam es zu kleineren Staus in beiden Richtungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Autos beträgt etwa 25 000 Euro, heißt es in der Pressemitteilung. Gegen 19.35 Uhr war die Vollsperrung der Straße beendet.