von SK

Ein 57 Jahre alter Autofahrer war am heutigen Montag, 1. April, gegen 6.15 Uhr von Mindersdorf aus in Richtung Stockach unterwegs. Laut Polizei wollte er an der Einmündung in die Kreisstraße 6180 nördlich der Besetze nach links in Richtung Stockach einbiegen und hat dabei offenbar ein andere Auto übersehen. Dessen 28 Jahre alte Fahrerin war von Stockach aus in Richtung Zoznegg unterwegs. Beide Autos wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden an den Autos beziffert die Polizei mit etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.