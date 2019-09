Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Auto von Stockach her in Richtung Autobahnanschlussstelle Stockach-Ost. In Höhe der Auffahrt hatte sich ein Rückstau gebildet, weshalb der 48-Jährige seinen Wagen auf der Abbiegespur anhalten musste.

Als sich der Stau auflöste, bog der Mann laut Polizei auf die Autobahnauffahrt ein. Dabei übersah er das entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 20-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenprall, bei dem aber niemand verletzt wurde, so die Polizei.