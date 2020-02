Ein 27 Jahre alter Mann war laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem Traktor auf der B34 von Espasingen kommend in Richtung Stahringen unterwegs und wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen. Dabei habe der Traktorfahrer nicht geblinkt. Im Moment des Abbiegevorgangs soll ein 50-jähriger Fahrer eines Kleintransporters zum Überholen des Traktors angesetzt haben. Bei der Kollision wurde, so die Polizei weiter, niemand verletzt.