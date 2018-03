Stockach Zusammenhalt prägt die Espasinger Feuerwehr

Die Feuerwehr-Abteilung Espasingen gilt als verlässlicher Partner und möchte die Zusammenarbeit mit anderen Wehren noch verbessern. Eine erfolgreiche Jugendarbeit sichert die Zukunft der Abteilung.

Die Feuerwehrleute in Espasingen blickten bei ihrer Hauptversammlung im Gasthof Ampel auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Sie hatten viele Zahlen parat: 16 Mitglieder, davon drei Mädchen, zählt die Jugendfeuerwehr. 18 Proben fanden 2017 statt. Lukas Auer berichtete über weitere Aktivitäten wie die Kinderdisco, den Ausflug ins Badeparadies, den Sternmarsch, bei dem sie den dritten Platz erreichten, und das Zeltlager. Für das Adventsfenster der Feuerwehr hatten sie aus Styropor ihr Maskottchen "Grisu" nachgebaut. Lukas hob besonders die gute Zusammenarbeit mit den Jugendfeuerwehren Wahlwies, Mahlspüren im Hegau und Stockach hervor.

Von 22 Proben und 16 Einsätzen berichtete Schriftführerin Lisa Helbling. "Wir waren dafür insgesamt 25 Stunden und 26 Minuten im Einsatz", ergänzte Abteilungskommandant Michael Jerg. Ein Fünftel waren Brandeinsätze, der Großteil beinhaltete technische Hilfeleistungen. Dazu zählten Verkehrsunfälle und umgestürzte Bäume. Besonders in Erinnerung blieb der Blitzeinschlag in den Mammutbaum am Friedhof.

Weitere Zahlen lieferte Michael Jerg, der die drei Probenbesten nannte: Matthias Meichle (19), Jonas Dürhammer (21) und Thomas Helbling (alle 22 Proben). Er dankte für die Probenvorbereitung. "Nur durch gute Proben können wir das üben, was beim Einsatz funktionieren sollte. Die Anforderungen steigen Jahr für Jahr." Wetterphänomene wie Hochwasser und Starkregen kämen immer mehr auf die Region zu. Für den tatkräftigen Einsatz beim Unwetter in Ludwigshafen bedankte sich Steffen Bretzke, Gesamtkommandant Bodman-Ludwigshafen, noch einmal ausdrücklich.

Jerg sagte, die Proben mit den Bodmaner Kameraden hätten interessante Erkenntnisse gebracht. "Wir sollten das öfter machen, um im Ernstfall besser aufeinander eingespielt zu sein." Mit den Wahlwiesern habe es vier gemeinsame Proben gegeben, die letzte Hauptübung war in Espasingen. "Ich danke den Wahlwieser Kameraden für gute Zusammenarbeit und hoffe, dass es lange weiter so funktioniert. Auf den Ausrückebereich Süden ist Verlass, denn da geht was, wenn wir kommen."

In Hinblick auf die Zukunft dankte Jerg den Jugendleitern Sven Blaas, Julian Schmitt, Stefan Kempter, Kevin Graf, Melanie Feindler und Lisa Helbling. Sie machten als Zukunftsschmiede aus Rohlingen gute Feuerwehrler, die später hoffentlich alle in die aktiven Reihen aufgenommen werden könnten. Quereinsteiger gebe es immer weniger. Jerg dankte auch Thomas Helbling und Julius Schmitt, die ihn immer unterstützten, und lobte die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen.

Nach dem positiven Kassenbericht, den Julian Schmitt für den erkrankten Raphael Gnädinger verlas, und dem Bericht des Kassenprüfers Stefan Kempter, der eine einwandfreie Kassenführung bestätigte, erfolgte die einstimmige Entlastung des Kassierers.

Kommandant Uwe Hartmann stellte fest, die Abteilung Espasingen habe ziemlich viel gemacht. Er dankte besonders Michael Jerg für dessen hervorragende Arbeit vor Ort und im Feuerwehrausschuss. Ortsvorsteher Andreas Bernhart sieht ein beeindruckendes Engagement von der Jugendfeuerwehr bis zu den Aktiven und zur Alterswehr. "Ihr seid nicht nur bei Einsätzen gut aufgestellt. Ihr lebt eure Kameradschaft wie ein Verein, seid im Ortsleben verankert und die tragende Stütze bei vielen Anlässen." Er dankte Michael Jerg im Namen von Ort und Stadt.

Personalien

Aus der eigenen Jugendfeuerwehr werden Lukas Auer und Ruben Knecht bei Aktiven aufgenommen. Außerdem kommt Quereinsteiger Norbert Astner hinzu. Alle drei werden zu Feuerwehrmännern im Praktikum befördert. Florian Mayer, Marcus Mayer und Killian Knecht werden zu Feuerwehrmännern befördert. Schriftführerin sowie seit dem vergangenen Wochenende Jugendleiterin Lisa Helbling wird zur Oberfeuerwehrfrau befördert. (wig)