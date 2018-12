Kunden wollen es bequem – diese Wahrheit dürfte im Handel schon immer gegolten haben. In Zeiten des digitalen Wandels konkurrieren stationäre Einzelhändler daher schon längst nicht mehr miteinander, sondern vor allem mit dem Internet-Handel. Der Online-Händler hat nie geschlossen, ist vom heimischen Sofa aus zu erreichen und kann seine Waren mit wenig Personal und aus einer günstigen Immobilie in einem Industriegebiet heraus anbieten – ein schönes Ladenlokal braucht er nicht. Solche niedrigen Kosten dürften die wenigsten inhabergeführten Fachgeschäfte haben – und zwar in Stockach wie in anderen Städten.

Sie müssen also etwas anderes bieten, wenn sie in diesem Konkurrenzverhältnis dauerhaft Erfolg haben wollen – das viel zitierte Einkaufserlebnis kommt ins Spiel. Und die Bequemlichkeit, die ein Teil dieses Erlebnisses ist: Denn jeder Appell an die Kunden, im heimischen Handel einzukaufen, weil man ja auch eine belebte Innenstadt will, kann nur folgenlos bleiben, wenn es an der Bequemlichkeit hapert. Ein wichtiges Stichwort in dieser Hinsicht lautet Öffnungszeiten. Doch nicht nur die Händler müssen sich bewegen, sondern auch die Kunden. Denn kein Geschäft kann auf Dauer überleben, wenn es kein Geld verdient. Wer eine belebte Innenstadt will, sollte auch als Kunde selbst dazu beitragen.

Wie es in dieser Gemengelage gehen kann, zeigt das Beispiel von Bücher am Markt. Besitzer Elmar Weber sei dem Geschäft bei der Miete entgegengekommen, sagten Buchhändlerin Diana Taddia und Weber bei einer früheren Gelegenheit übereinstimmend. Denn ihm liege daran, dass die Oberstadt belebt sei, sagte Weber damals.

Doch neue Leerstände zeichnen sich ab. Und wenn selbst eine rührige Händlerin wie Anja Schmidt laut darüber nachdenkt, ihr Geschäft zu schließen, ist das kein gutes Zeichen. Es zeigt vielmehr, dass die vielfach vorgetragenen Warnungen und Mahnungen der Händler offenbar nicht aus der Luft gegriffen waren.

Und es zeigt: Es muss ein Konzept für die Oberstadt her. Das sollte auch im Interesse der Stadtverwaltung liegen. Denn bei aller Verantwortung der Privatunternehmer für sich selbst gehören öffentliche Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität zur Attraktivität einer Stadt. Wenn von Unterstützung für die Oberstadt die Rede ist, bedeutet das schließlich nicht automatisch, Privatunternehmen mit öffentlichem Geld zu subventionieren. Alle Beteiligten an einen runden Tisch zu bringen und eine Marschroute für die Oberstadt festzulegen, wäre ein guter erster Schritt – nötigenfalls mit Expertise von außen. Wenn die Oberstadt erfolgreich sein soll, müssen sich alle in die Pflicht nehmen lassen: die Händler, die in der Konkurrenz bestehen wollen, aber auch Kunden und Stadtverwaltung – denn auch als Einwohner wollen alle eine schöne Innenstadt.

stephan.freissmann@suedkurier.de