von Cornelia Giebler

Ein Ausnahmejahr liegt hinter der Abteilung Hoppetenzell der Freiwilligen Feuerwehr Stockach. Denn es war kein Unwettereinsatz nötig gewesen, sondern die Abteilungswehr war gemeinsam mit den Abteilungen Zizenhausen und Stadt nur wegen Bränden beziehungsweise Rauchentwicklungen alarmiert worden.

„Es hat sich gezeigt, dass wir auch tagsüber immer genug Einsatzkräfte zur Verfügung haben“, stellte Abteilungskommandant Daniel Traber zufrieden fest. 31 aktive Mitglieder zählt die Wehr bei einem Altersdurchschnitt von 34 Jahren. Auch der Ausbildungsstand ist sehr hoch.

Bürgermeister lobt Leistungsfähigkeit

„Wir sind extrem dankbar für eine leistungsfähige Wehr und haben Respekt für das, was ihr leistet“, sprach Stockachs Bügermeister Rainer Stolz im Namen von Gemeinderat und Bürgern seinen Dank aus. Bezüglich des Garagenneubaus neben der bestehenden Garage für das neue Löschfahrzeug und der Umbauten im Bestand erklärte er, dass die Anforderungen an die Wehren in puncto Ausstattung sehr hoch seien und man entsprechenden Raum dafür zur Verfügung stellen müsse. „Eine gut strukturierte Wehr kommt allen zugute“, betonte Stolz.

Neues Fahrzeug und neue Garage wichtige Themen

Das Hauptthema aus dem Jahr 2018, die Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs nebst Garagenneubau, werde wohl in wenigen Monaten abgeschlossen sein, prognostizierte Gesamtkommandant Uwe Hartmann. Entsprechend dem Bedarfsplan soll in der alten Garage dann ein Mannschaftstransportwagen stehen. Bei der Einsatzkleidung sei man auf dem aktuellen Stand. Hartmann dankte für den pflichtbewussten Einsatzdienst in einem sehr arbeitsintensiven Jahr.

Engagement auch fürs Ortsleben

Schriftführer Markus Grömminger berichtete über die einzelnen Einsätze und Aktivitäten: Zu einem Kaminbrand und einem Schwelbrand in Zizenhausen sowie einem technischen Defekt bei einem Rauchmelder wurde die Hoppetenzeller Wehr gerufen. Beim Kreisfeuerwehrtag in Hilzingen errangen die zwei Gruppen mit Mitgliedern aus Hoppetenzell und Mahlspüren im Hegau das Feuerwehr-Leistungsabzeichen Baden-Württemberg in Silber. Auch nahmen Hoppetenzeller am Wettbewerb „Fit For Fire Fighting“ („Fit für die Brandbekämpfung“) teil.

Beim 24-Stunden-Berufsfeuerwehrtag für die Jugendfeuerwehr wurden auch zwei Einsätze in Hoppetenzell inszeniert. In Hoppetenzell oblag der Wehr die Verkehrssicherung beim Georgsfest, mit Licht half man in der Osternacht nach dem Ausfall der Straßenbeleuchtung aus, beim Dorffest war man mit einem Dünnelestand vertreten und auch beim Sommerfest auf dem Neuseggehof waren zahlreiche Aktive als Helfer mit von der Partie.

Applaus im Stehen für Wilhelm Traber

Wurden sonst Feuerwehrler beim Ehrenabend der Gesamtwehr ausgezeichnet, werden in diesem Jahr bei den Jahresversammlungen Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienst vergeben. Diese Ehrung wurde neu geschaffen, sehr viele Mitglieder werden damit ausgezeichnet.

Stehend applaudierten die Anwesenden Wilhelm Traber, der nach 47 Jahren aktiven Dienstes in die Alterswehr übertrat. „Du hast viele Tätigkeiten neben der eigentlichen Feuerwehr-Tätigkeit übernommen“, dankte ihm Daniel Traber.