Stockach Zoznegger Straße: Falscher Brandalarm löst Feuerwehreinsatz aus

Die Polizei ermittelt nun wegen des Missbrauchs von Nothilfemitteln gegen Unbekannt.

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 18.15 in einem Wohngebäude in der Zoznegger Straße in Stockach einen Fehlalarm ausgelöst. Laut einer Pressemitteilung der Polizei schlug der Täter offenbar ohne Grund die Scheibe eines Brandmelders ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stockach, die mit vier Fahrzeugen und 27 Mann ausrückten, sowie eine herbeigerufene Polizeistreife überprüften daraufhin das Gebäude. Dabei konnten sie jedoch keinen Brand feststellen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Missbrauchs von Nothilfemitteln gegen Unbekannt.