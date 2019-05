von Doris Eichkorn

Auch in diesem Jahr trafen sich die aktiven Mitglieder sowie Mitglieder der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr zum offiziellen Rückblick auf das vergangene Jahr im Feuerwehrgerätehaus in Zoznegg. Kommandant Philipp Uhl zeigte sich mit seiner Abteilung sehr zufrieden. Er selbst habe die Abteilung übernommen, da habe sie nur ungefähr halb so viele Wehrmänner gezählt als aktuell, und auch der Kassenstand habe sich verdoppelt, dies seien beides wohl untrüglich gute Zeichen. Die Bemühungen der Zoznegger Wehrmänner nicht nur im Bereich der Weiterbildung der Aktiven, sondern auch der Renovation der Räumlichkeiten, welche der Wehr nun zur Verfügung stehen, sind hierfür verantwortlich. So konnten Letztere dann auch im vergangenen Jahr mit einem großen Fest nach einer langen Phase mit viel erbrachter Eigenleistung der Öffentlichkeit präsentiert und eingeweiht werden.

Umfangreiche Kassenprüfung

Diese Einweihungsfeier schlug sich ebenso wie die Bewirtung nach dem St. Martinsumzug oder nach dem Volkstrauertag auch im Kassenbericht nieder. Reinhold Stroppel dankte im Namen des Kirchenchores für die Absicherung gerade bei den Umzügen oder bei der Gedenkfeier beim Mahnmal an der St. Vitus Kirche. Die Kassenprüfer hatten die in diesem Jahr wieder sehr umfangreiche Kasse ausgiebig geprüft und konnten den Anwesenden empfehlen, den Kassier zu entlasten.

20 Proben im Jahr 2018

Insgesamt gab es neben den 20 Proben im vergangenen Jahr auch vier Proben, welche mit der Gesamtwehr und allen Abteilungen stattgefunden hatten. Der Bericht des Kommandanten ging auf die diversen Übungsannahmen näher ein. So wurde beispielsweise im Winter an den Schwackenreuter Seen mittels Leiter und Eis eine Personenrettung geübt. Wie schnell es dann aber zu einem Ernstfall kommen kann, erfuhren die Wehrmänner bei einem Einsatz, bei welchem sie zu einer Menschenrettung gerufen wurden.

Auch im Jahr 2019 freue er sich, so Kommandant Uhl, unter dem Tagesordnungspunkt Neuaufnahmen ein neues Mitglied in der Abteilung Zoznegg willkommen zu heißen.