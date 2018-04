vor 10 Stunden SK Stockach Zeugen gesucht: Unbekannter löst in Stockach Radmuttern und manipuliert Bremsleitung

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der vermutlich am Gründonnerstag auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Weißmühlenstraße einen grünen VW Polo manipuliert und dessen Fahrerin dadurch in Gefahr gebracht hat.