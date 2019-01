Stockach vor 1 Stunde

Zeugen gesucht: Prügelei am Stockacher Bahnhof gibt der Polizei Rätsel auf

Eine Schlägerei am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr am Bahnhof in Stockach hat einen Polizeieinsatz verursacht. Was genau geschehen ist, wer wen angegriffen hat und wer verletzt wurde, ist bisher aber noch nicht ganz klar.