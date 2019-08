Stockach vor 1 Stunde

Zeugen gesucht: Laster-Fahrer flüchtet nach Streifunfall mit Auto in der Bahnhofstraße

Rund 7000 Euro Schaden sind am Donnerstag gegen 16.20 Uhr bei einem Unfall mit Fahrerflucht in der Bahnhofstraße in Stockach entstanden.