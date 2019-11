Es wird noch lange nachklingen im verzauberten Publikum, dieses wunderschöne, bewegende, musikalisch vielfarbig funkelnde Benefizkonzert in der gut besuchten Sankt Oswald-Kirche. Der frenetische Beifall der rund 250 Konzertbesucher gipfelte in Standing Ovations.

Auftritt für Gotteslohn

Dass mit Zeno Bianchini, dem Kantor von Sankt Oswald, ein Orgelmeister zusammen mit dem Cello-Virtuosen Stefan Gräsle um Gotteslohn in der Pfarrkirche zugunsten des Hospizes Horizont konzertierte, hatte „ganz banale Gründe“: „Einer fragt, und zwei sagen zu“ erläuterte Gräsle.

Angefragt habe Bernd Armbruster, der als Arzt im Krankenhaus Stockach engagiert ist im Hospiz-Verein Radolfzell, Höri, Stockach und Umgebung. „Um gut sterben zu können, sollten wir vorab gut leben“ hatte Helene Haas betont, die als Vorsitzende des Hospiz-Vereins den beiden Künstlern „ein herzliches Vergelt‘s Gott“ wünschte.

„Jewish Life“ von Ernest Bloch

Die Orgel und das Cello haben auf den ersten Blick zwar nicht viel gemeinsam, doch beide Instrumente sind in besonderer Weise in der Lage, Musik gewissermaßen singend zum Klingen zu bringen. Da verschmolzen die beiden Instrumente bei der im Zusammenspiel sehr anspruchsvollen Komposition „Jewish Life“ aus der Feder des jüdisch-schweizerischen Komponisten Ernest Bloch (1880-1959) zu einer Einheit.

Der zuweilen orientalische Züge tragende, sehr zu Herzen gehende Klang erinnerte an einen spektral vielfarbig funkelnden Brillanten. „Wunderschön“, resümierte Andrea Kopal aus Bodman. Diese Musik schaffe eine wunderbare Grundlage, sich in Gedanken und Gefühlen zu verlieren.

Tänze von Louis de Caix d’Hervelois

Mal emphatisch, und mal stimmungshebend fröhlich waren die mit Louis de Caix d’Hervelois in lebendiger Agogik gespielten fünf barocken Tänze. Die barocken Stücke des Beginns spielte Bianchini auf der kleinen Kubak-Orgel aus der Taufkapelle. Fast wie aus einem Atem heraus klang da auch das Zusammenspiel der viersätzigen Sonata Undecimo von Henry Eccles, die mit einem elegischen Largo begann.

Im Zentrum des mit Fingerspitzengefühl konzipierten Programms präsentierten sich die beiden in Stockach und Umgebung bekannten Virtuosen auch als Solokünstler. Mit Herz, Glut, differenzierter Kantabilität und unbändiger Kraft zog Stefan Gräsle seine Zuhörer in den Sog von Johann Sebastian Bachs C-Dur-Cellosuite. Mächtig brausen durfte mit Samuel Sebastian Wesley die große Kubak-Emporen-Orgel. Aus wechselnden Registern genährt war beim Orgel-Solo von César Francks „Offertoire“ die in ihrer eindrucksvollen Vielfarbigkeit immense Fülle an Stimmungen und Farben.

Begleitung in geschützter Atmosphäre

Das stationäre Hospiz Horizont für den Landkreis Konstanz möchte seinen Gästen eine Herberge bieten, welche es ermöglicht, die letzte Lebensphase in geschützter Atmosphäre zu verbringen. Hospiz-Begleitung bedeutet gleichberechtigtes Zusammenwirken von Ärzten, Schwestern, Pflegern, Seelsorgern, Psychologen und weiteren therapeutischen Diensten zum Wohle des Todkranken und der ihm nahestehenden Menschen.

Der Hospiz-Verein ist erreichbar unter (0 77 32) 5 24 96 oder (01 71) 8 21 66 55. Informationen gibt es auch per E-Mail unter hospiz.radolfzell@t-online.de (gri)