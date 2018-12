von Stephan Freißmann

Manchmal sind Wünsche so einfach und Dinge liegen so klar. Vor allem Kindern sagt man den untrüglichen Blick fürs Einfache und Klare nach. Das zeigt sich an einem neun Jahre alten Schüler der Sonnenlandschule. Er hat den Wunsch nach einem Zebrastreifen in der Meßkircher Straße. Diesen äußerte der Junge in einem Brief an Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz. Der Brief gelangte durch die Mutter des Jungen auch an die Redaktion und bei der Einwohnerversammlung kürzlich im Bürgerhaus Adler Post hat sie das handbeschriebene Blatt dem Verwaltungschef übergeben – der ihn auch in seiner Mappe mitgenommen hat. Seine Mutter fahre ihn jeden Morgen zum Schülerhort in den Stegwiesen, schreibt der Junge da. Aber wenn es einen Zebrastreifen an der Meßkircher Straße gäbe, könnte er allein dorthin laufen. Er warte in den Stegwiesen auch regelmäßig auf den Bus, der ihn zur Schule bringe, schreibt er. Und wünscht sich, dass in der Straße nur mit 30 Kilometern pro Stunde gefahren werden darf. Diesen Vorschlag machte übrigens auch Stadtrat Thomas Bosch (FDP) in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses des Gemeinderats. Neben Kinderbetreuung gibt es in den Stegwiesen auch ein Altersheim. Und für beide wäre ein Tempolimit gut. Manchmal sind Dinge eben einfach klar.