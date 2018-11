Ein beeindruckendes Wochenende liegt hinter den rund 80 Stockacher Vertretern, die an den Gedenkfeierlichkeiten der Partnerstadt La Roche sur Foron anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs teilgenommen hatten. Gedenkstunde, Konzert, Festessen, Gottesdienst und Stadtführung in etwas mehr als 24 Stunden stellten ein straffes Programm dar, doch weil die Abläufe gut organisiert waren und zahlreiche hilfsbereite Menschen den Gästen zur Seite standen, bleiben ausschließlich positive Erinnerungen. Der Austausch mit den Gastfamilien, das Kennenlernen neuer Menschen für die einen und das Wiedersehen nach einigen Jahren für die anderen Teilnehmer, waren ein Gewinn für alle. Die Partnerschaft Stockach – La Roche lebt und sie soll künftig mit noch mehr Leben erfüllt werden. Darin waren sich die Reisenden einig.

Marielou Fontaine kam vor 70 Jahren aus Deutschland nach Frankreich, nachdem sie in Baden-Baden einen Franzosen geheiratet hatte, der bei der Gendarmerie war und in die Nähe von La Roche versetzt wurde. Sie war Dolmetscherin bei den Besuchen. | Bild: Claudia Ladwig

Am Samstag brachten zwei Busse Mitglieder des Gemeinderats, der Katholischen Kirchengemeinde, der Feuerwehr und der Stadtmusik – mit 40 Teilnehmern die größte Gruppe – in die gut 400 Kilometer entfernte Stadt südlich des Genfer Sees. Auch aus der italienischen Stadt Candelo, die im Piemont liegt und ebenfalls Partnerstadt von La Roche ist, kamen Gäste.

Bürgermeister legen Kranz nieder

Zu Beginn der ergreifenden Gedenkstunde legten die Bürgermeister Sébastien Maure, Mariella Biollino und Rainer Stolz gemeinsam einen Kranz nieder. Dann spielten die Abordnungen der Stadtmusiken die drei Nationalhymnen. Viele Zuschauer verfolgten die Zeremonie und die Reden, die auf einem großen Bildschirm in den jeweils anderen Sprachen zu lesen waren.

Sébastien Maure ruft dazu auf, Extremismus zu bekämpfen

Sébastien Maure aus La Roche sagte: "Wir feiern den Anfang des Friedens und unsere Verantwortung besteht darin, zusammen alles zu tun, dieses so labile Gut zu bewahren. Wir haben verziehen, aber keiner von uns darf vergessen. Wenn die Fehler der Vergangenheit vergessen würden, würden wir sie unausweichlich wieder machen." Er rief dazu auf, Extremismus und Hass zu bekämpfen und berichtete, in den Schulen werde viel Aufklärungsarbeit geleistet, um die Erinnerung wach zu halten. "Durch die Aufarbeitung der Vergangenheit, den Austausch, den Respekt und den Wunsch der Europäer, eine bessere Welt zu errichten, ist die Hoffnung auf nachhaltigen Frieden in dem alten Kontinent Wirklichkeit geworden."

Mariella Biollino mahnt eine Kultur der Begegnung an

Auch die Italienerin Mariella Biollino mahnte, man müsse aus der Vergangenheit lernen. Die Jugend forderte sie auf, ihr Leben sinnvoll zu gestalten. "Wir sollten immer dem Kompass der moralischen und humanen Werte folgen und nicht dem Egozentrismus und materialistischen Zielen." Sie schloss mit einem Zitat von Papst Franziskus: "Es ist nicht eine Kultur der Konfrontation und des Konflikts, die das Zusammenleben der Völker aufbaut, sondern die Kultur der Begegnung und des Dialogs."

Rainer Stolz wirbt für ein gemeinsames europäisches Bewusstsein

Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz betonte, es sei nicht überall gelebte Erfahrung, dass Verzeihung ein wichtiges Element der menschlichen Gemeinschaft darstelle. Er führte aus, friedliches Zusammenleben sei nicht alleine eine Frage von Entscheidungen der jeweiligen Machthaber, sondern auch des Bewusstseins eines jeden Einzelnen. Es erfordere maßvolles, deutliches und festes Handeln. "Dazu braucht es klare, übereinstimmende Positionen in unseren Grundüberzeugungen, den unbedingten Willen, füreinander einzutreten, auch wenn es weh tut und manche Zweifel bleiben. Gegenseitiges Vertrauen ist nötig und das Bewusstsein, dass wir gemeinsam Bürger eines Europa sind." Europa werde nur dann wirklich vorankommen, wenn diese enge Verbindung mit noch viel mehr europäischen Nationen mit Leben erfüllt werden könne.

Die Bürgermeister von Stockach, Rainer Stolz, und La Roche sur Foron, Sébastien Maure, wollen die Freundschaft ihrer Städte weiterhin mit Leben füllen. Die Gastgeber taten alles, damit ihre Gäste aus Deutschland und Italien sich wohl fühlten. | Bild: Claudia Ladwig

Gemeinschaftskonzert mit der "Ode an die Freude"

Das abendliche Gemeinschaftskonzert der drei Orchester mit mehr als 100 Musikern begeisterte die Zuhörer. Beethovens Ode an die Freude, die Europahymne, bildete den krönenden Abschluss, bevor man sich zum Festessen versammelte. Hier hatten die Gäste die Gelegenheit, ausführlich mit ihren Gastgebern zu sprechen.

Französisch-deutscher Gottesdienst zum Abschluss

Auch im Glauben rückte man über Landesgrenzen hinweg zusammen: Am Sonntag feierte Pfarrer Michael Lienhard mit seinem französischen Kollegen einen Gottesdienst. Die Mitglieder des Stockacher Gemeinderats besichtigten die neuesten kommunalen Einrichtungen von La Roche. Die Ausführungen zu den Krankenhäusern, der Mediathek, der Brücke Pont-Neuf sowie dem Sport- und Freizeitpark beeindruckten die Deutschen. Auf der Rückfahrt entstand die Idee, ähnlich wie in La Roche auch in Stockach ein Austausch-Komitee zu bilden, um die Partnerschaft über den Schüleraustausch hinaus zu intensivieren.

Die Partnerschaft Offiziell besteht die Städtepartnerschaft zwischen Stockach und La Roche sur Foron sei 1972. Doch dem ging einige Vorarbeit voraus. Der damalige Stockacher Bürgermeister Franz Ziwey kannte die Region Hochsavoyen, in der La Roche liegt. Und er gab zwei Lehrern den Auftrag, in die Stadt zu reisen, um zu sehen, ob diese als Partnerstadt in Frage kommen könnte. Ein erster Kontakt zum damaligen Bürgermeister von La Roche kam allerdings erst später zustande, auf dem Umweg über die Partnerschaftsfeier zwischen Spaichingen und Sallanches, das ebenfalls im Hochsavoyen liegt. Schon im Herbst 1970 fuhren die ersten Stockacher Schüler zum Austausch nach La Roche – zusammen mit Franz Ziwey. Kurz darauf wurde beschlossen, dass auch die Vereine am Austausch teilhaben sollten. Und 1972 wurde die Partnerschaft offiziell besiegelt. (eph)

