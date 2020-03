Wolfgang Söhlemann, der Leiter des Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde Stockach, hat im Garten des Seniorenzentrums für die Bewohner und die Mitarbeitenden gespielt. Das Auditorium befand sich auf den Balkonen und bei geöffneten Schiebetüren in den Gemeinschaftsräumen. „Herr Söhlemann kam sehr gut an. Einige sangen mit und Beifall gab es auch nicht zu knapp“, erzählt Heimleiter Rüdiger Mahl und ergänzt: „Vielen lieben Dank an Herrn Söhlemann für diese schöne Geste der Solidarität!“

Wolfgang Söhlemann vor seinen Zuhörern im Seniorenzentrum. | Bild: privat