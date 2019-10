Wohin soll für die Stadt Stockach die Reise gehen? Diese Frage stellen sich viele, die in und mit der Stadt arbeiten. Bei Veranstaltungen mit Händlern, aber auch in der Politik wurde immer wieder die Forderung laut, es müsse ein Gesamtkonzept für die Entwicklung her. Statt immer wieder einzelne Maßnahmen zu ergreifen, die zusammen nicht unbedingt ein stimmiges Bild ergeben, sollte alles zusammen betrachtet werden, lautete der Tenor solcher Wortmeldungen.

Ein solches Gesamtkonzept soll nun die Agentur Gruppe Drei aus Villingen entwickeln – und zwar im Prinzip mit allen Bürgern der Stadt. Den Beschluss dazu fällte der alte Gemeinderat noch vor der Kommunalwahl im Frühjahr. Nun startet die nächste Stufe, eine Image- und Standortanalyse – und zwar unter anderem per Befragung. Diese soll hauptsächlich im Internet stattfinden, die Fragebögen gibt es aber auch gedruckt (siehe Kasten).

Die Berater von der Agentur wollen damit herausfinden, wie die Befragten die Stadt Stockach beurteilen – und zwar aufgeteilt auf verschiedene Lebensbereiche und im Vergleich zu anderen Städten in der Umgebung. Die Einschätzungen, die dabei zusammenkommen, sollen als eine Grundlage für das Stadtmarketing-Konzept dienen. So schildert es Thomas Müller, der als Berater bei der Agentur den Prozess in Stockach federführend betreut, bei einer Auftaktveranstaltung mit geladenen Gästen im Rathaus. Am Tisch saßen viele Gemeinderäte, aber auch Vertreter von Unternehmen, Vereinen und Verbänden. Laut Bürgermeister Rainer Stolz sollte es eine Auswahl verschiedener Gruppen geben, auch wenn man diese hinterfragen könne.

Die Magnetwand ist schon schön bunt, davor freuen sich (von links): Bürgermeister Rainer Stolz, Carolin Deberling und Thomas Müller von der Agentur Gruppe Drei und Kulturamtsleiter Stefan Keil. | Bild: Freißmann, Stephan

Weitere Quellen seien neben verschiedenen statistischen Daten auch persönliche Eindrücke, die die Berater bei Besuchen in der Stadt sammeln, erklärte Müller weiter. Eine Beobachtung dabei: „In die Oberstadt muss man den Weg schon finden.“ Im Prinzip geht es bei dem Prozess darum, eine Marke für die Stadt Stockach zu schaffen und sich bei der Entwicklung der Stadt daran zu orientieren: „Wenn man nicht weiß, was die Stadtmarke ist, kann man die Stärken auch nicht transportieren“, sagte Carolin Deberling, stellvertretende Geschäftsführerin der Agentur, bei der Veranstaltung.

Und: „Marken lassen sich durch Werte entwickeln.“ Welche Werte hat die Stadt Stockach? Dies wolle man nun zunächst herausfinden. Da das Leben in einer Stadt allerdings viel bunter und vielfältiger sei als die Arbeit in einem Unternehmen, sei die Aufgabe der Markenbildung für eine Stadt auch deutlich komplexer als bei einem Unternehmen: „Es ist Arbeit“ und sei nicht nach drei Monaten erledigt. Dabei wolle man die Bürger mitnehmen.

Was darunter zu verstehen ist, bekamen die Teilnehmer der Abendveranstaltung schon einmal direkt mit. Sie sollten spontan ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche für die Stadt auf farbige Kärtchen schreiben. Dabei kamen viele verschiedene Dinge zusammen.

Unter den Stichpunkten, die sich am Ende des Abends an der Magnetwand fanden, waren zum Beispiel „Fachkräfte brauchen Wohnraum/Grundstücke“, „Offenheit“, „Vielfalt“, „Kinderbetreuung, die Berufstätigkeit möglich macht“, „Raum für Fußgänger und Radfahrer“, „Erhalt und Stärkung des Krankenhauses“ und „Begrüßungsschreiben (freundlich!!!) für neu Zugezogene“. Bürgermeister Stolz beurteilte das als „guten, lebendigen Start“ des Stadtmarketing-Prozesses. Diesen Impetus solle man nun in die Bevölkerung tragen, lautete sein Appell.

Durch den Prozess des Stadtmarketings soll nun auch zusammengeführt werden, was an verschiedenen Stellen bereits begonnen wurde. Dies ließ sich Stefan Keils Worten entnehmen. Es habe schon viele tolle Gruppierungen gegeben, die viele tolle Ideen hatten. Allerdings seien sie auch an die Grenzen der Machbarkeit gekommen, weshalb nun professionelle Unterstützung durch die Villinger Agentur gebucht worden sei. Die Ergebnisse der Befragung werde die Agentur auswerten und im Gemeinderat präsentieren, kündigte Stolz an. Dies soll im ersten Halbjahr 2020 passieren.