von Alina Kifel

Jugendliche als unpolitische Generation? Was früher eine gängige Zuschreibung an junge Leute war, kann spätestens seit der Bewegung Fridays for Future, die mit ihren Schulstreiks strengeren Klimaschutz fordert, nicht mehr so stehen bleiben. Wer sich unter Jugendlichen umhört, bekommt vieles zu hören – auch in Stockach. Welche Themen beschäftigen junge Menschen heute? Nur das Klima, oder brennt ihnen noch anderes unter den Nägeln? Was ist ihnen so wichtig, dass sie dafür auf die Straße gehen würden? Einige Jugendliche aus dem Raum Stockach geben Antworten.

„Ich würde auch für Plastikverbote, Genderrechte, gleichgeschlechtliche Ehen und gleiche Bezahlung für Frauen demonstrieren“, sagt Ida Molkenthin (17), die das Nellenburg-Gymnasium besucht und dort auch in der Schülermitverantwortung (SMV) ist. Sie fordert zudem, dass Schulen grünen Strom verwenden und dass zum Beispiel in der Mensa kein Plastik mehr verwendet werden soll. Ida Molkenthin ist der Überzeugung, dass Schüler im Unterricht über Klimaschutz aufgeklärt werden sollten. Die Hoffnung: Die Schüler tragen den Umweltgedanken alle nach Hause und die einzelnen Haushalte würden nach und nach umweltfreundlicher.

Gerechtigkeit und Plastikverbot: Themen, für die Ida Molkenthin (17 Jahre) demonstrieren würde. | Bild: Kifel Alina

Auch Angelina Hasani (14), die in die Werkrealklasse des Schulverbunds Nellenburg geht, würde für Klima- und Umweltschutz und gegen Plastikmüll demonstieren. Ihrer Meinung nach müssen wir unsere Erde schätzen lernen, mehr Bäume am Leben erhalten, die Abgase reduzieren und mehr Läden ohne Plastikverpackungen eröffnen.

Auch aus ihren parteipolitischen Überzeugungen machen die jungen Stockacher keinen Hehl. Bei der Junior­wahl, einer Testwahl vor der Kommunalwahl Ende Mai, haben die Grünen, bezogen auf Baden-Württemberg, mit 37,5 Prozent bei Weitem die meisten Stimmen erhalten. Auf Platz zwei folgte landesweit die CDU mit 11,4 Prozent. Ähnlich sah es in Stockach aus, wo die Juniorwahl an mehreren Schulen stattfand.

Am Nellenburg-Gymnasium beispielsweise stimmten beinahe 43 Prozent für die Grünen, die CDU kam mit 11,5 Prozent auf Platz zwei. Katharina Kraus (14), die auf die Werkrealschule beim Schulverbund Nellenburg geht, erklärt den Hintergrund aus ihrer Sicht: „Jugendliche wählen derzeit die Grünen, weil sie für das einstehen, was sich Jugendliche heutzutage wünschen.“ Eine weitere Vermutung hat Angelina Hasani: „Die Grünen sind eine Umweltpartei, die es besser machen kann.“

Jugendliche interessieren sich also für Politik. Doch was halten sie von den Diskussionen im Politikbetrieb? Anders gefragt: Über welche Themen sollten Politiker, laut Meinung der Schüler, diskutieren? Auch da haben die Stockacher Schüler eine klare Vorstellung.

Wünscht sich weniger oberflächliche Diskussionen im Politikbetrieb: Leon Buntz, Schulsprecher des Nellenburg-Gymnasiums in Stockach (17 Jahre) | Bild: Kifel Alina

Leon Buntz (17), Schulsprecher am Nellenburg-Gymnasium, sagt dazu: „Politiker sollen weg von oberflächlichem und personellem und mehr hin zu aktuellen Problemen.“ Die Schülerin Titanilla Muretics (15), die in die Werkrealschule am Schulverbund geht, ist der Überzeugung: „Politiker müssen über die Umwelt und weniger Plastik sprechen. Sie sollten darüber reden, wie sie etwas für den Verkehr tun können. Schließlich haben wir schlechte Bus- und Bahnverbindungen, vor allem in kleinen Städten und Dörfern.“

Auch Katharina Kraus hat eine klare Vorstellung: „Genau so wie Politiker über die Umwelt diskutieren sollten, sollten sie auch über Steuern und die Schere zwischen Arm und Reich sprechen.“ Laut ihr und weiteren Schülern sollten Politiker sicherstellen, dass jeder Mensch genug Geld fürs Leben hat.

Unpolitisch? Diese Stimmen von Stockacher Schülern zeigen, dass dies zumindest heutzutage nicht stimmt. Interesse an politischen Themen und Fragen sowie klare Vorstellungen dazu haben die jungen Leute jedenfalls.

Alina Kifel, die Autorin dieses Gastbeitrags, ist 17 Jahre alt und besucht das Wirtschaftsgymnasium am Stockacher Berufsschulzentrum. | Bild: Singler, Julian