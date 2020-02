Die Zeit der Basare und Börsen für gut erhaltene Kindersachen beginnt wieder. Bei vielen Veranstaltungen können Familien zu klein gewordene Sachen verkaufen oder das eine oder selbst andere Schnäppchen bei gut erhaltener Babykleidung, Spielsachen oder Fahrrädern machen. Dies ist eine Übersicht aller Termine in chronologischer Reihenfolge, die der Redaktion bekannt sind:

Samstag, 29. Februar, Sipplingen: Ein Kinderbasar findet von 10 bis 12 Uhr in der Turnhalle statt. Es gibt Kinderkleidung, Spielzeug und alles andere rund ums Kind sowie Kaffee und Kuchen. Der Erlös aus den Standgebühren und dem Kaffee- und Kuchenverkauf wird gespendet.

Freitag, 6. März, Stockach: Die Erstkommunion-Kleider-Börse der Seelsorgeeinheit Stockach findet von 16 bis 18 Uhr im Pallottiheim statt. Wer möchte, kann an diesem Nachmittag Kleidung für die Feier der Erstkommunion zum Verkauf anbieten (Kleider, Anzüge, Schuhe). Keine anderen Sachen, kein Spielzeug. Die Kirchengemeinde stellt den Raum und den Rahmen zur Verfügung. Kosten entstehen für Verkäufer keine, aber eine Mithilfe bei Auf- und Abbau wird gewünscht, so die Kirchengemeinde. Anmeldung im Pfarrbüro unter (0 77 71) 2398 unter Angabe von Name und Telefonnummer.

Samstag, 7. März, Eigeltingen: Die Kinderkleiderbörse für Selbstanbieter findet von 13 bis 15 Uhr in der Krebsbachhalle in Eigeltingen statt. Veranstalter sind die Kindergärten Heudorf und Honstetten. Schwangere dürfen bereits um 12.30 Uhr in die Krebsbachhalle (Bitte Mutterpass mitbringen). Selbstanbieter verkaufen Frühjahrs- und Sommerbekleidung von Größe 56 bis 176, Kinderwägen, Auto- und Fahrradsitze, sowie Fahr-/Laufräder, Bobbycars und mehr auf Kommission. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen – auch zum Mitnehmen.

Sonntag, 8. März, Espasingen: Die Kinderartikelbörse sowie die Fahrzeugbörse finden von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Werner-und-Erika-Messmer-Haus. Schwangere dürfen bereits ab 14 Uhr in Ruhe stöbern. Es gibt Kleidung für Frühjahr und Sommer sowie Schuhe, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Kaffee und Kuchen sowie Waffeln werden ebenfalls angeboten. Bei der Fahrzeugbörse gibt es Fahrräder, Roller, Kinderwagen, Fahrradanhänger, Kindersitze und mehr.

Sonntag, 8. März, Liggersdorf: Drei dritte Flohmarkt für Groß und Klein findet von 14.30 bis 17 Uhr in der Hohenfelshalle statt. Es gibt auch eine Kaffeebar mit selbstgebackenem Kuchen. Veranstalter ist der Elternbeirat des Hohenfelser Kindergartens. Der Flohmarkt bietet Spielsachen und Fahrzeuge, nicht mehr benötigtes Geschirr, Bücher, Haushaltswaren und mehr. Die Tischanmeldung ist noch bis zum 6. März bei Kathrin Gerwig unter (0 75 57) 92 79 42 möglich. Die Tischmiete beträgt acht Euro.

Samstag, 14. März, Stockach: Die 60. Kinderartikelbörse der CDU findet von 9 bis 11.30 Uhr in der Jahnhalle in Stockach statt. Hier wird alles rund ums Kind angeboten. Von Fahrzeugen über Kinderwägen und Kinderkleidung gibt es hier bei Selbstanbietern und Kommissionsware, alles was das Herz begehrt. Die Anmeldungen für die Anbieter werden am Samstag, 29. Februar, ab 8 Uhr entgegengenommen. Selbstanbieter können unter (0160) 789 88 03 anrufen, Kommissionsanbieter unter (0160) 789 33 09. Die Handynummern werden nur am Anmeldetag aktiv sein und auch nur so lange, bis alle Plätze vergeben sind.

Samstag, 14. März, Wahlwies: Der Kleider- und Spielzeugbasar im Waldorfkindergarten findet von 10.30 bis 13 Uhr statt. Es gibt Dinge rund ums Kind: Kleidung, Schuhe, Bücher, Spielsachen Fahrzeuge, Kinderwagen sowie auch wieder Kleider für Erwachsene. Die Veranstalter bieten auch Kulinarisches vom Mongolengrill und Kuchen.

Sonntag, 15. März, Mühlingen: Die Kinderartikelbörse in der Schlossbühlhalle beginnt um 14 Uhr und dauert bis 15.30 Uhr. Einlass für Schwangere ist bereits ab 13.30 Uhr mit maximal einer Begleitperson. Es gibt folgende Kommissonsware: Kinderkleidung, Spielzeug und Kinderfahrzeuge, Kinderbücher, Umstandsmode und Zwillingskleidung bis Größe 140. Kaffee und Kuchen gibt es im Foyer (auch zum Mitnehmen). Der Erlös geht an eine gemeinnützige Einrichtung.

Samstag, 21. März, Billafingen: Eine Spiel- und Fahrzeugbörse findet von 14 bis 16 Uhr in der Neue Gerbe in Billafingen statt. Während die Großen einkaufen, können die Kleinen ab drei Jahren um 15 Uhr ein Kasperletheater besuchen. Der Eintritt kostet drei Euro. Nummernvergabe und Infos zur Börse bis 19. März per E-Mail unter bazar.billafingen@web.de. Artikelannahme ist am Freitag, 20. März, von 16 bis 18 Uhr. Angenommen werden gut erhaltende Spielsachen aller Art, aber keine Kleidung und Plüschtiere.

Sonntag, 22. März, Bodman: Der Verein zur Förderung des Kindergartens Bodman veranstaltet wieder ein Frühlingsfest mit Fahrzeugbörse und Tombola. Es findet von 14 bis 17 Uhr im Seeum statt. Für Unterhaltung sorgen das Kindergarten-Team mit Bastelangeboten und die Kindergarten- und Krippenkinder mit Auftritten. Es gibt Kaffee, Kuchen und Waffeln. Der Erlös kommt zu 100 Prozent den Kindergarten- und Krippenkindern zugute. Fahrzeugbörse: Wer gut erhaltene Fahrzeuge oder Outdoor-Spielsachen verkaufen möchte, kann dies per E-Mail an fahrzeugboerse-kigabodman@web.de anmelden. Das Team übernimmt den Verkauf für 20 Prozent des Erlöses.

Samstag, 28. März, Neuhausen ob Eck: Die Kindertischbörse findet von 10 bis 12 Uhr in der Homburghalle statt. Für Helfer vom Auf- und Abbau und für Schwangere (unter Vorlage des Mutterpasses) ist bereits um 9.30 Uhr Einlass. Die Anmeldetermine sind der 7. und 8. März unter der E-Mail-Adresse tiboe.kleinbisgross@gmail.com. Infos im Internet: www.kindertischboerse.jimdo.com. Es gibt einen Teppichflohmarkt vom Verein Hombies in der angrenzenden Homburgschule (ohne Anmeldung). Es können ab 9.30 Uhr einfach auf Teppichen Spielzeuge, Bücher und mehr zum Verkauf ausgebreitet werden.