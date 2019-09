Es ist wieder so weit: Die Zeit der Herbst-Kindersachenbasare geht an diesem Wochenende los. Bei vielen Veranstaltungen im September und Oktober können Familien zu klein gewordene Sachen verkaufen oder selbst das eine oder andere Schnäppchen bei gut erhaltener Babykleidung, Spielsachen oder auch Fahrrädern machen. Hier gibt es eine Übersicht aller kommenden Termine in chronologischer Reihenfolge, die der Redaktion bekannt sind:

Samstag, 14. September, Aach-Linz: Der Förderverein des Montessori-Bildungshaus-Linzgau veranstaltet von 9.30 bis 11 Uhr den Herbst Kinderkleiderbasar für Selbstverkäufer in der Schlossgartenhalle in Aach-Linz. „Es werden Kinderbetreuung, durch unser Kindergartenteam, sowie Kaffee und Kuchen durch unsere Eltern angeboten“, heißt es in der Ankündigung. Die Tischgebühr beträgt sechs Euro pro Tisch. Infos und Anmeldungen: Jasmin Schiebel, (0174) 161 87 14 (auch per WhatsApp).

Sonntag, 15. September, Espasingen: Kleidung für Herbst und Winter sowie Schuhe, Spielsachen und Bücher gibt es bei der Kinderartikelbörse von 14.30 bis 16.30 Uhr im Werner-und-Erika-Messmer-Haus in Espasingen. Einlass für Schwangere schon ab 14 Uhr. Anmeldungen sind noch bis Dienstag, 10. September, per E-Mail an Elternbeirat-Sternschnuppe@gmx.de möglich. Die Tischgebühr beträgt zehn Euro oder mit Kuchenspende sieben Euro. Spielzeugspenden, die der Elternbeirat für den Kindergarten verkaufen darf, nehmen die Veranstalter dankend an. Es gibt bei der Veranstaltung Kaffee und Kuchen sowie Waffeln. Gleichzeitig findet auch eine Fahrzeubörse statt. Für zehn Prozent vom Verkaufswert kann alles angeboten, ver- und gekauft werden. Die Kommissionsware kann ab 12 Uhr abgegeben werden.

Freitag, 20. September, Radolfzell: Ein Abendbasar in der Christuskirche findet von 19 bis 21 Uhr statt. Herbst- und Kinderkleidung bis Größe 128 können hier angeboten und gekauft werden. Die Sektbar hat ab 18 Uhr geöffnet. Einlass für Schwangere zum Basar ist ab 18.30 Uhr. Nummernvergabe für Anbieter unter der Telefonnummer (0 77 32) 802 43 54 am Donnerstag, 12. September, zwischen 10 und 12 Uhr.

Samstag, 21. September, Bodman: Der Verein zur Förderung des Kindergartens Bodman plant ihr „Late Night Shopping Event" am Samstag, 21. September, ab 20 Uhr. Es gibt dort Kleidung und Spielsachen sowie Fahrzeuge für Kinder bis zu sechs Jahren. Anmeldungen sind per E-Mail an herbstbasar2019-kigabodman@web.de möglich. Die Anzahl der Verkäufer ist aber auf 30 limitiert und die Anzahl der Verkaufsartikel auf maximal 50 pro Verkäufer. Der Verkauf erfolgt auf Kommission. 20 Prozent der Einnahmen gehen ohne Abzug in die Vereinskasse und kommen den Kindern des Bodmaner Kindergartens zugute. Den Rest der Einnahmen können die Verkäufer mit den nicht verkauften Artikeln dann wieder abholen.

Samstag, 21. September, Eigeltingen: Die Kindersachenbörse in der Krebsbachhalle in Eigeltingen findet von 13 bis 15 Uhr statt. Aufbau ist ab 11 Uhr, Schwangere dürfen ab 12.30 Uhr stöbern. Die Tischmiete beträgt zehn Euro. Die Anmeldung ist per E-Mail an loewnzahnboerse@gmx.de oder im Internet unter www.loewenzahnboerse.webnode.com. Es gibt auch eine Bewirtung mit Fleischkäsbrötchen sowie Kaffee und Kuchen/Torten.

Samstag, 21. September, Sipplingen: Ein Basar rund ums Kind findet in der Turnhalle Sipplingen von 10 bis 12 Uhr statt. Es gibt bei dieser Veranstaltung, Kinderkleidung und Spielzeug sowie alles rund ums Kind. Anmeldung bis zum 14. September unter der Telefonnummer (0173) 6 58 64 53 bei Nadine Schmid. Standgebühr mit Kuchen fünf Euro, ohne Kuchen zehn Euro. Aufbau ab 9 Uhr möglich. Der Erlös aus den Standgebühren und dem Kaffee- und Kuchenverkauf wird gespendet.

Sonntag, 22. September, Mühlingen: Die Mühlinger Kinderartikelbörse findet von 14 bis 15.30 Uhr in der Schlossbühlhalle statt. Es gibt bei dieser Veranstaltung Kinderbekleidung, Spielzeug, alles was rollt, Kinderbücher, Umstandsmode und ganz neu dabei ist Zwillingsbekleidung. Einlass für Schwangere ist bereits ab 13.30 Uhr mit maximal einer Begleitperson. Im Foyer gibt es Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Anmeldung bei Nadine Rieger unter (0160) 90 64 11 08. Der Erlös geht an die Kinderkrippe in Mühlingen und das AOZ.

Samstag, 28. September, Stockach: Die CDU veranstaltet diesen Herbst ihre 59. Kinderartikelbörse in der Jahnhalle Stockach von 9 bis 11.30 Uhr. Hier wird alles rund ums Kind angeboten, heißt es in der Ankündigung. Von Fahrzeugen über Kinderwägen und Kinderkleidung gebe es hier eine große Auswahl bei Selbstanbietern und Kommissionsware. Die Anmeldungen für die Anbieter werden am Samstag, 14. September, ab 8 Uhr sein: Selbstanbieter unter (0160) 7 89 88 03 und Kommissionsanbieter unter (0160) 7 89 33 09. Die Handynummern werden nur am Anmeldetag aktiv sein und auch nur so lange, bis alle Plätze vergeben sind. Helfer für die Börse können sich bis spätestens 10. September unter Helfer@kinderartikelboerse.de anmelden. Infos im Internet unter www.kinderartikelboerse.de

Samstag, 28. September, Wahlwies: Der Kleider- und Spielzeugbasar im Waldorfkindergarten Wahlwies findet von 10.30 und 13 Uhr statt. Es gibt Dinge rund ums Kind: Kleidung, Schuhe, Bücher, Spielsachen Fahrzeuge, Kinderwagen und mehr. Es gibt auch wieder Kleider für Erwachsene. Die Veranstalter bieten auch eine Bewirtung mit Essen vom Mongolengrill und Kuchen an. Veranstalter ist der Förderverein für Waldorfpädagogik in Stockach-Wahlwies.

Samstag, 28. September, Radolfzell: Ein Kleider- und Spielzeugmarkt findet von 14 bis 16 Uhr im Milchwerk in Radolfzell statt. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ab 13.45 Uhr. Es gibt bei diesem Basar einwandfreie Kinder- und Erwachsenenkleidung für den Herbst und Winter zu kaufen sowie alles rund ums Kind und Umstandsmode. Dieses Jahr findet die Anmeldung per E-Mail am 16. September statt: Für Kundennummern an kundennummer-fv@web.de und für Selbstverkäufer an tischverkauf-fv@web.de.

Ein Kleider- und Spielzeugmarkt findet von 14 bis 16 Uhr im Milchwerk in Radolfzell statt. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ab 13.45 Uhr. Es gibt bei diesem Basar einwandfreie Kinder- und Erwachsenenkleidung für den Herbst und Winter zu kaufen sowie alles rund ums Kind und Umstandsmode. Dieses Jahr findet die Anmeldung per E-Mail am 16. September statt: Für Kundennummern an kundennummer-fv@web.de und für Selbstverkäufer an tischverkauf-fv@web.de. Samstag, 12. Oktober, Neuhausen ob Eck: Die elfte Kleiderbörse in Neuhausen ob Eck findet in der Homburghalle statt. Verkauf ist von 10 bis 12 Uhr. Für Helfer vom Auf- und Abbau und für Schwangere (unter Vorlage des Mutterpasses) ist bereits um 9.30 Uhr Einlass. Anmeldetermin ist der 27. September per E-Mail an tiboe.kleinbisgross@gmail.com. In der Mail müssen folgende Daten enthalten sein: Name, Adresse, Telefonnummer, Kleidergröße, Tischanzahl (maximal zwei) und eigener Ständer oder Leihständer. Infos im Internet unter www.kindertischboerse.jimdo.com