von Doris Eichkorn

Kaum jemand stellt heutzutage das Sauerkraut für die herbstlichen und winterlichen Speisen wie Schupfnudeln mit Sauerkraut, oder die beliebten Schlachtspezialitäten noch selbst her. Dies mag mit der Schlüssel für den Erfolg der örtlichen Angebote in der Region sein – auch in Mahlspüren am kommenden Sonntag beim Herbstfest.

Das Sauerkraut in Mahlspüren ist wohl einizgartig in der Region. „Hier wird keine Dose geöffnet“, sagt Egbert Wenger, Kommandant der ausrichtenden Feuerwehrabteilung. Er freue sich, dass alle zusammen anpacken, dass eine selbst hergestellte Delikatette angeboten werden könne. Er hobelt gemeinsam mit einigen Frauen und Männern bereits einige Wochen zuvor die Weißkrautköpfe ein. So nennt man den Prozess des Hobelns, salzen und einstampfen in die braunen Tongefäße.

„Hier wird keine Dose geöffnet“

Zuerst werden die Außenblätter entfernt, dann werden die Köpfe mit sicherem Schnitt und einem scharfen Messer zerteilt. Der Strunk in der Mitte des Krautkopfes, welcher die Blätter zusammenhält, wird herausgeschnitten. Dann hobeln die Männer die Köpfe mit ihren original Tiroler Krauthobeln in die darunterstehende Wanne.

Der Herstellungsprozess

Von Zeit zu Zeit wird diese ausgetauscht und die Frauen bringen das Kraut dann zu den Tongefäßen, wo sie Speisesalz und unter kräftigem rhythmischen Stößeln durch sehr große und schwere Holzstößel eingestampft werden. Hierbei ist es wichtig, die Fasern zu brechen um damit den Austritt des Saftes aus dem Kraut zu erreichen. Es muss dann auf einen ausreichenden Flüßigkeitsspiegel im Gärtopf geachtet werden.

Herbstfest am 3. November

Wer Appetit bekommen hat, kann am Sonntag, 3. November, Beginn 11.30 Uhr, das selbsthergestellte Kraut und weitere Schlachtspezialitäten sowie Kuchen und Torten im Mahlspürer Dorfgemeinschaftshaus probieren. Die Feuerwehr organisiert das Herbstfest. Egbert Wenger stellt auch Hobel und Geräte aus, mit denen das Kraut eingehobelt wurde und erklärt Besuchern, wie man das Kraut herstellt.