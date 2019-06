Irgendwann kam der Punkt, als Katharina Büttiker klar wurde, dass man Tierschutz professionell betreiben muss, wenn man etwas erreichen will. „Ich habe viel in Tierschutzvereinen gearbeitet. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es dafür die Leute aus Wirtschaft und Politik braucht, diejenigen, die am Hebel sitzen“, erzählt sie beim Pressegespräch auf dem Hofgut Braunenberg.

Auf diesem Hof, der bei Stockach auf Hindelwanger Gemarkung liegt, hat Büttiker die Tierheimat Frederic eingerichtet. Diese ist ein Gnadenhof für Pferde und Esel, die „weggeschmissen“ wurden, wie sie es ausdrückt. Aufgenommen werden laut Eigendarstellung des Hofes alte, kranke, misshandelte oder schlecht gehaltene Tiere.

Esel sind ihre Leidenschaft: Tierschützerin Katharina Büttiker mit einigen ihrer Schützlinge, die sie in der Tierheimat Frederic auf dem Hofgut Braunenberg bei Stockach versorgt. | Bild: Freißmann, Stephan

Um sich für Tierschutz zu engagieren, war Büttiker in einer guten Ausgangslage. Geboren im Fränkischen, kam sie zum Studieren nach Zürich, wo sie seit den 1980er-Jahren eine erfolgreiche Galerie betreibt. Spezialisierung: Art Deco, Jugendstil, Tiffany-Glas. Ihr Ehemann habe in führender Position in der Industrie gearbeitet und beispielsweise für Eternit-Hersteller Stephan Schmidheiny die Entwicklung von asbestfreien Produkten geleitet, erzählt Katharina Büttiker. Da kommen im Laufe der Zeit viele Kontakte zu reichen und einflussreichen Menschen zusammen – ein Kapital, das sie für den Tierschutz nutzte. „Es geht um Lobby-Arbeit für den Tierschutz„, drückt es Büttikers Sohn Maximilian zeitgemäß aus.

Anfänge und Erfolge der Stiftung

Im Jahr 2000 gründete Katharina Büttiker in der Schweiz die Stiftung Animal Trust. Dafür habe sie sich mit Erich Gysling und Mark Rissi zusammengetan, die damals einen Film über Tiertransporte gemacht hätten, erzählt sie. Die zeitliche Beschränkung von Tiertransporten auf acht Stunden in der Schweiz habe man bereits erreicht.

Nun sei das große Projekt der vergleichsweise kleinen Stiftung, die Einfuhr von Qualprodukten wie Gänsestopfleber oder Froschschenkel in die Schweiz zu unterbinden. Denn die Herstellung dieser Produkte sei in der Schweiz unter Strafe verboten.

Alphazirkel Award für Katharina Büttiker

Dabei habe sie den Tierschutz nie als Werbeträger für ihren Brotberuf als Galeristin genutzt, sagt Büttiker. Eher das Gegenteil sei der Fall gewesen, dass der Tierschutz nicht einmal so gut fürs Kunstgeschäft war: „Schon vor 30 Jahren war ich gegen Pelze. Und die internationale Kundschaft kam natürlich – im Pelz„, erzählt Büttiker, die im Januar dieses Jahres für ihr Engagement zum Wohl der Gesellschaft und des Gemeinwesens mit dem Alphazirkel Award ausgezeichnet wurde.

2008 kam dann also der Braunenberger Hof bei Stockach dazu. In der Schweiz habe sie lange nach Land gesucht, um Eseln und Pferden einen Gnadenhof bieten zu können. „Das war allerdings unmöglich“, erinnert sie sich. Rechtslage und die hügelige Landschaft hätten das Projekt verhindert. Inzwischen hat sich die Tierheimat Frederic etabliert. Sie ist zur festen Anlaufstelle für Schulklassen und verschiedene andere Gruppen geworden. Die Leidenschaft für Esel und Pferde sei durch ihren Mann gekommen. Auch im Elternhaus habe sie schon viel Kontakt zu Tieren gehabt, erzählt Katharina Büttiker. Dann habe sie angefangen, Vereine zu unterstützen, die Esel pflegen.

Engen Esel finden bei Welschingen ein Zuhause Das könnte Sie auch interessieren

Doch so sehr die Leidenschaft für Tiere ihre Arbeit auf dem Braunenberg antreibt, so sehr möchte Büttiker auch, dass diese Arbeit nicht zu einer „Schuldenfalle“ werde. Daher suche sie Geldgeber, beispielsweise als Tierpaten, erzählt sie. Und Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz, der Vorsitzender des Kuratoriums der Tierheimat Frederic ist, fügt hinzu, dass die Familie Büttiker praktisch mit eigenem Geld ein Sozialprojekt stemme. Denn für den Betrieb würden sechsstellige Summen anfallen.

Spenden und Sponsoring würden da nicht genügen, so Stolz – für eine Einrichtung, die jedes Jahr auch die Kinder aus dem Reha-Zentrum im ukrainischen Krementschuk besuchen. Und die professionellen Tierschutz betreibt.