Mit einer besonderen Aktion machen regionale Landwirte derzeit auf ihren Volksantrag aufmerksam: In Meckenbeuren fuhren die ersten Landwirte los. Sie übergaben in Markdorf ein symbolisches grünes Kreuz an dort ansässige Kollegen, die nach Frickingen fuhren. Weiter ging es nach Überlingen.

Landwirte fahren das grüne Kreuz als Zeichen ihres Protests und als Demonstration für ihren Volksantrag mit Traktoren von Meckenbeuren bis nach Stuttgart. | Bild: Claudia Ladwig

Zehn Traktoren kamen dann in Stockach an. Hier übernahmen Landwirte aus den umliegenden Orten das Kreuz, um es nach Hilzingen zu transportieren. Die Fahrt geht über Waldshut und Lörrach weiter ins Markgräfler Land und endet in Stuttgart.

Landwirte wurden nicht gefragt

Landwirt Thomas Bacher aus Überlingen erklärt: „Wir wollen darauf hinweisen, dass die Landwirte weder zum Eckpunktepapier der Landesregierung noch zum Agrarpaket der Bundesregierung gefragt wurden.“

Und er führt aus: „Wir wollen, dass man mit uns und nicht über uns redet.“ Gesetzliche Regelungen müssten nicht schnell festgelegt werden, sondern fundiert und praktisch umsetzbar sein.

Für Volksantrag der Berufsverbände

Auch Roland Koch aus Bodman ist überzeugt davon, dass die Arten durch die Umsetzung der Forderungen des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ nicht zurückkommen. „Aber die Betriebe sterben und der Bürokratieaufwand wird wachsen“, sagen Bacher und er.

Daher unterstützen die beiden Landwirte den Volksantrag ihrer Berufsverbände. Laut Artikel 59 Absatz 2 der Landesverfassung hat das Wahlvolk in Baden-Württemberg das Recht, einen so genannten Volksantrag zu stellen.

Einem Volksantrag müssen sich 0,5 Prozent der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg anschließen. Das sind zurzeit rund 40 000 Unterschriften. Kommen diese Unterschriften zu Stande, so ist der Landtag verpflichtet, sich mit den jeweiligen Anliegen des Volksantrags zu befassen.

Gemeinsam zu mehr Umweltschutz

Der Volksantrag der vier Berufsverbände zielt darauf, gemeinsam die Umwelt zu schützen. Er solle dem Landtag als Diskussionsgrundlage dienen und den Dialogprozess befördern, indem er einen sinnvolleren und vor allem gemeinschaftlich mit den regionalen Erzeugern gangbaren Weg zu mehr Umweltschutz aufzeige.

In zehn Punkten solle die Landesregierung laut den Initiatoren aufgefordert werden, partnerschaftliche Angebote für mehr Artenschutz an die Landwirtschaft und auch die anderen gesellschaftlichen Akteure zu machen, denn auch Gewerbebetriebe und Kommunen wollten ihren Beitrag leisten, heißt es auf der Webseite www.volksantrag-gemeinsam.de.

„Rettet die Bienen“ wartet

Die Initiatoren des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ sammeln vorerst aktiv keine Unterschriften mehr. Zwar gebe es noch keinen konkreten Gesetzentwurf, sondern bloß Eckpunkte, aber sie ließen sich gerne auf diesen Prozess ein, sagte David Gerstmeier, einer er Initiatoren, im SWR-Fernsehen.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) erklärte an gleicher Stelle, er habe sich bei der Erarbeitung des Eckpunktepapiers gegen das radikale Verbot von Pestiziden in Naturschutzgebieten ausgesprochen. Man müsse der landwirtschaftlichen Produktion eine Chance geben.

Volksbegehren oder Volksantrag?

Und die Vorsitzende des BUND, Brigitte Dahlbender, betonte dort: „Wir wollen uns gemeinsam mit den Bauern für mehr Artenschutz und weniger Pestizideinsatz engagieren.“ Wenn bis Mitte Dezember kein Gesetzentwurf vorliegt, wird die Unterschriftensammlung zum Volksbegehren „Rettet die Bienen“ wieder aufgenommen.

Thomas Bacher hofft, dass die erforderliche Zahl von rund 40 000 Unterschriften für den Volksantrag so schnell wie möglich überschritten wird, um ein klares Signal an die Politik zu senden. Ein Formular zum Unterschreiben kann auf der Homepage heruntergeladen werden. Dort wird auch das ganze Verfahren erklärt.