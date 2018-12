von SK

Der Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) lädt mit der Stadt, dem Fußballverein VfR und dem Narrengericht zum Winterzauber. Ungefähr zehn Jahre nach dem letzten Weihnachtsmarkt in der Hauptstraße gibt es damit wieder ein Freiluftereignis im Advent. Auch wenn die Veranstalter betonen, dass es sich nicht um einen Weihnachtsmarkt handle, sei der Winterzauber auch ein Probelauf für eine Adventsveranstaltung, die im nächsten Jahr größer ausfallen könnte, sagte der HHG-Vorsitzende Siegfried Endres bei früherer Gelegenheit.

Los geht es am Nachmittag: Laut HHG haben die Geschäfte bis 16 Uhr geöffnet, Kindergärten und Schulklassen bieten während der Öffnungszeiten in der Hauptstraße weihnachtliches Dekor, Basteleien und Gebäck an. Ab 15 Uhr ist dann Betrieb auf dem Gustav-Hammer-Platz mit einem Nikolausbesuch für die Kinder. Angekündigt werden mehrere Hütten und Stände. Und die Gerichtsnarren haben, neben ihrem Glühweinstand, noch ein Schmankerl angekündigt: Sie werden mit einer alten Drehorgel am Start sein – zumindest bei trockenem Wetter. Wer möchte, darf sogar selbst ein Lied spielen, heißt es in der Pressemeldung.