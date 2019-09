von Constanze Wyneken

Wissenschaftsjournalist Rüdiger Braun war in Stockach zu Gast und gab Einblicke in sein Buch „Unsere 7 Sinne – Die Schlüssel zur Psyche“. In diesem fasst er Forschungsergebnisse, wissenschaftlich belegte Fakten und populärwissenschaftliche Erklärungen zusammen. “Wie die Wahrnehmung unsere Emotionen beeinflusst“ lautet der Untertitel des Buchs, von dem er rund 20 Zuhörern erzählte.

Gleichgewicht und Bauchgefühl

Sieben Sinne? Im Allgemeinen ist von fünf Sinnen die Rede, oder allenfalls vom sechsten Sinn, womit so etwas wie eine telepathische Fähigkeit, Hellsehen oder ähnlich Esoterisches gemeint ist.

Doch hat die Wissenschaft herausgefunden, dass es neben den bekannten Sinnen Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen tatsächlich noch zwei weitere Sinne gibt: das Gleichgewicht und die Intuition, auch Bauchgefühl genannt. Und um eben diese sieben Sinne, und den Effekt, den sie auf Gefühle und Handlungen haben, geht es in Brauns Buch.

Aufmerksamkeit und Achtsamkeit schulen

Beim Thema Sehen konfrontierte er das Publikum mit einem Test, dessen Ergebnis zeigen sollte, auf welche Art und Weise Menschen fokussieren und die Aufmerksamkeit lenken. Und es wurde klar: Alle können sich deutlich verbessern, indem jeder seine Aufmerksamkeit und Achtsamkeit schult. Auch für weitere Sinne präsentierte Braun spannende Beispiele. Er stellte ein Rätsel vor, das sich um einen Schläger, einen Ball und den Preis für beide drehte. Braun erläuterte daran, wie das Gehirn es sich bei der Lösungsfindung einfach macht und warum das vermeintlich offensichtliche Ergebnis falsch ist.

Am Ende der Lesung gab es Gelegenheit zur Diskussion. Zuhörer stellten Fragen, die Braun ausführlich beantwortete. Friedbert Hügle war extra für die Lesung von der Höri nach Stockach gekommen. Er hatte das Buch gelesen und viele Fragen dazu. „Das Buch gefällt mir“, sagte er am Ende zufrieden. „Es präsentiert wissenschaftliche Ergebnisse so, dass ich sie als Otto–Normalverbraucher auch verstehen kann.“

