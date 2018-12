Wohin geht es mit den Kindergartenbeiträgen? Wenn sich der Gemeinderat am Mittwoch, 12. Dezember, zu seiner letzten Sitzung vor Weihnachten trifft, wird es wieder einmal um dieses Thema gehen. Die Einführung der neuen Sätze soll laut der Verwaltungsvorlage auf den 1. April 2019 verschoben werden – wie von Bürgermeister Rainer Stolz bei der Einwohnerversammlung Ende November angekündigt. Eigentlich sollten Ermäßigungen bei den Elternbeiträgen ab dem 1. Januar 2019 nach dem württembergischen Modell berechnet werden, das größere Familien entlastet, kleinere aber belastet.

Eine Gruppe von Eltern hatte sich nun gegen die neuen Beiträge gewehrt. Vor allem bei der Kleinkindbetreuung steigen die Sätze teilweise stark an. Der Gemeinderat hat sich im April auf Vorschlag der Verwaltung auch entschieden, sich bei der Kleinkindbetreuung der Empfehlung der Spitzenverbände von Kommunen und Kirchen anzuschließen, die offenbar deutlich über den alten Sätzen in Stockach liegt.

Gesamtes Paket steht zur Diskussion

Zur Diskussion stehe jetzt grundsätzlich das gesamte Paket, sagte Stolz im Vorfeld der Sitzung – also der Wechsel zum württembergischen Modell ebenso wie die Beitragshöhe. Dies lasse sich aus formalen Gründen nicht voneinander trennen. Die Verwaltung stehe allerdings dazu, größere Familien entlasten zu wollen. In welchem Umfang nun neu beraten und entschieden wird, sei Sache des Gemeinderats.

Kritiker der hohen Kleinkindbeiträge bleibt bei seiner Position

Einer, der schon im April die Höhe der künftigen Kleinkindbeiträge kritisiert hat, ist Jürgen Kragler (CDU). Er sprach sich für niedrigere Kleinkindbeiträge aus, fand aber keine Mehrheit. Heute erklärt er, dass er die Erhöhung der Zuschläge für Unter-Dreijährige nach wie vor ablehne, "weil sie zu unverhältnismäßig hohen Kosten für Familien führt". Nach seiner Meinung sollten "diese Mehrkosten zumindest teilweise auf die gesamte Gesellschaft umgelegt werden", denn alle in der Gesellschaft würden von Kindern profitieren. Und: "Was das Württemberger Modell angeht, so hoffe ich, dass man jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet und dieses zur Disposition stellt." Denn zur "kostenneutralen Umstellung" auf das andere Modell stehe er nach wie vor.

Auf der Tagesordnung stehen außerdem etwa Bebauungspläne für die Goethestraße, das ZG-Gelände an der Meßkircher Straße, die Schlosswiese in Espasingen und das Gewerbegebiet Himmelreich. Außerdem soll der Preis für Abwasser steigen, der für Niederschlagswasser leicht sinken.

Die Sitzung beginnt am Mittwoch, 12. Dezember, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Stockacher Rathauses