Wie können die Interessen von Jugendlichen in der Kommunalpolitik abgebildet werden? Und wie schafft man es, Probleme von Jugendlichen zu lösen, bevor sie zu groß werden? In Stockach gibt es dafür die Jugendbeteiligung und die Schulsozialarbeit, die beide bei der Stadtjugendpflege angesiedelt sind. Beide Themen waren Schwerpunkte im Jahresbericht von Stadtjugendpfleger Frank Dei, den er kürzlich vor dem Hauptausschuss des Stockacher Gemeinderats vorstellte.

Beim Thema Jugendbeteiligung hatte Dei dabei zunächst zu vermelden, dass das Projekt, das mit großem Elan gestartet war und das Dei als „sehr erfolgversprechend“ einstufte, zwischenzeitlich eingeschlafen sei. Doch damit will er sich nicht zufriedengeben, denn bei der anfänglichen Befragung habe es großes Interesse der Jugendlichen gegeben. Seine Erkenntnis aus dem bisherigen Prozess lautet: „Die Jugendlichen blieben so lange dabei, wie die Begleitung durch Erwachsene dauerte.“

„In den Schulen kann man sich die Schulsozialarbeit nicht mehr wegdenken.“ Claudia Weber-Bastong, SPD-Gemeinderätin | Bild: Eduard Kiemele

Um neuen Schwung aufzunehmen, soll es im Frühjahr 2020 wieder ein Jugendforum geben, diesmal außerhalb der Schulzeit, wie Dei nun auf Anfrage erklärt. Dabei will er die Teilnehmer motivieren, weiter an ihren Themen zu arbeiten. Und: „Im Unterschied zum ersten Anlauf sollen die Projektgruppen im Anschluss eng begleitet werden – von mir und/oder von Experten der jeweiligen Themengebiete.“

Diese Themen hatten sich bei den früheren Stufen der Jugendbeteiligung herausgebildet, einer Befragung, einem ersten Jugendforum während der Schulzeit im November 2018 und später weiteren moderierten Treffen. Dabei sei bereits viel herausgekommen, so Dei im Ausschuss, beispielsweise was Themen wie Skateranlage, Kinoabende oder die weitere Jugendbeteiligung angehe. Und bei der Befragung, die am Beginn des Beteiligungsprozesses stand, habe man gesehen, dass die Jugendlichen maßvolle und realistische Forderungen gehabt hätten.

Verwaltung und Rat zeigten sich in der Sitzung offen dafür. So sagte Bürgermeister Rainer Stolz, er sei dankbar, dass Dei mit den Jugendlichen weiterarbeiten wolle. Dann könne man auch vermitteln, dass Ergebnisse machbar sind. Auch Jürgen Kragler (CDU) ermunterte Dei, dranzubleiben: „Das ist wirklich Politik des Gehörtwerdens“, sagte er. Auch Vertreter anderer Fraktionen äußerten sich positiv. Beim Thema Schulsozialarbeit blickte Dei auf ein „kleines Jubiläum“ von zehn Jahren zurück.

„Ich will die Jugendbeteiligung wieder in Gang bringen.“ Frank Dei, Stadtjugendpfleger | Bild: Reinhardt, Lukas

Anfangs sei diese Arbeit noch exotisch gewesen, inzwischen seien seine vier Kolleginnen Margerit Haas, Petra Brinkmann, Angelika Winter und Susanne Fricke täglich im Einsatz. Auch wenn Erfolge bei der sozialen Arbeit in der Regel nicht messbar seien: In diesem Fall sei es wohl unstrittig, dass wertvolle Arbeit geleistet werde, so Dei. Das liege an den sehr guten Rahmenbedingungen ebenso wie an den Sozialarbeiterinnen selbst.

Wolf-Dieter Karle (Freie Wähler), ehemals Leiter der Stockacher Grund-, Haupt- und Werkrealschule, ergänzte, man habe die Schulsozialarbeit eingeführt, weil sie notwendig wurde. Institutionen wie Schulen und Vereine hätten die Aufgabe nicht mehr allein bewältigen können. Dabei gehe es um Personen, die Hilfe brauchen. Er signalisierte Unterstützung seiner Fraktion: „Das ist etwas, was wir in Stockach brauchen.“ Auch Claudia Weber-Bastong (SPD), von Beruf Lehrerin am Nellenburg-Gymnasium, war voll des Lobes: „In den Schulen kann man sich die Schulsozialarbeit nicht mehr wegdenken.“ Harald Karge (SPD) warf die Frage auf, wie man an Jugendgruppen herantreten könne, die noch keinen Kontakt zur Stadtjugendpflege haben.

Auch allgemein nahm Dei viel Lob von Räten und Verwaltung mit. Doris Rath (Grüne) schilderte die Elternsicht: „Man schickt seine Kinder gerne dorthin.“ Und Bürgermeister Stolz: „Ich kann nur sagen: weiter so.“ Die Stadtjugendpflege werde weiterhin Unterstützung erfahren, sicherte er zu. Und: Nächstes Jahr werde die Einrichtung 20 Jahre alt.