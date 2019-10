Der Wald ist für viele Menschen ein Erholungsort und mitunter auch ein Seelentröster. Doch für viele Forstleute ist er derzeit auch ein Ort der Krise. Trockenheit, Borkenkäfer, Klimawandel – die Gefährdungen sind vielfältig und hängen miteinander zusammen. Gleichzeitig ist der Holzpreis niedrig, weil sehr viel Schadholz auf dem Markt ist. Gewinne aus Wäldern sind kaum noch zu erzielen.

Und all das macht auch vor dem Stockacher Stadtwald nicht Halt. Entsprechend hörte sich der Bericht an, den Joachim Wingbermühle, Forstrevierleiter für Stockach und Hohenfels, und Bernhard Hake, Leiter des Forstamts im Landkreis, für den Stockacher Stadtwald kürzlich vor dem Hauptausschuss des Stockacher Gemeinderats erstatteten.

Meinung zu Baumpflanzaktionen

Dabei gab Hake auch Einblicke ins Seelenleben der Forstleute. Baumpflanzaktionen mit den Bürgern halte er für durchaus sinnvoll, sagte er etwa auf Anfrage von Wolfgang Reuther (CDU). Und zwar insoweit, als solche Aktionen den Wald ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken würden. Das sei gut, „denn man muss die Arbeit zunehmend erklären“, so Hake.

In der öffentlichen Diskussion um den Wald laufe einiges schräg, sagte er vor dem Ausschuss, teilweise seien pseudoreligiöse Einstellungen gegenüber Bäumen zu spüren. Dabei sei ein Wald vor allem dann eine CO 2 -Senke, wenn er bewirtschaftet werde. Dahinter stehe noch eine Überlegung: In Deutschland könne man sich leisten, Holz zu importieren, schon jetzt sei Deutschland ein Holzimportland. Doch das Holz aus dem Ausland komme mitunter aus fragwürdigen Quellen: „Der Holzimport geht zulasten naturnaher Wälder wie in Sibirien oder im Tropenwald.“ Hakes Appell lautete daher, jeden Hektar Wald, den man hier bewirtschaften könne, auch zu bewirtschaften.

Folge von niedrigen Preisen und Borkenkäferbefall

Doch das wird offenbar immer komplizierter. Hake wies nämlich auch auf eine weitere Folge von niedrigen Preisen und Borkenkäferbefall hin. Man verdiene nicht nur kein Geld mit dem geschädigten Holz. Sondern danach würden auch noch Kosten für die Aufforstung anfallen. Und auf den aufgeforsteten Flächen habe man 25 Jahre lang keinen Ertrag.

Angesichts dieser Herausforderungen sei die Forderung nach einem Waldumbau immer rasch gestellt, sagte Hake. Doch er gab den Räten mit auf den Weg: „Im Wald geht nichts schnell, das ist eine Generationensache.“ Und im Übrigen laufe der Waldumbau schon, seit er selbst in der Forstverwaltung tätig sei, so Hake – und das seien auch schon 30 Jahre. Inzwischen habe man zehn Prozent weniger Nadelholz und stattdessen mehr Laubbäume in den Wäldern, was Hake so bewertete: „Unsere Wälder sind Mischwälder, keine Plantagen.“

Änderungen erst nach Jahrzehnten sichtbar

Doch wenn man jetzt etwas ändere bei der Waldbewirtschaftung, merke man das erst in Jahrzehnten. Das gelte etwa für die Anpflanzung von neuen Baumarten. Die Douglasie sei dabei ein Thema, aber auch die Weißtanne, wenn sie aus trockeneren Gegenden komme, und man könne sogar mit Zedern experimentieren. Bei entsprechenden Modellversuchen der Forstlichen Versuchsanstalt (FVA) dürfte der öffentliche Wald gefragt sein, so Hake auf Nachfrage von Wolfgang Reuther (CDU).

Joachim Wingbermühle war für den Bericht aus dem operativen Betrieb im Stockacher Stadtwald zuständig. Wirtschaftlich sehe die Sache für das Jahr 2019 derzeit gar nicht so schlecht aus. Ein Plus von etwa 80 000 Euro aus dem Forstbetrieb zum jetzigen Stand rechnete er dem Gremium vor. Doch es stünden noch Rechnungen aus, die er bezahlen müsse. Das Plus werde sich also sicher noch verringern.

Stadtwald macht 2020 Verlust

Im nächsten Jahr rechnet Wingbermühle in seinem Forstwirtschaftsplan damit, dass der Stockacher Stadtwald einen Verlust macht: „Ich bin schon lange im Geschäft, und erstmals überhaupt plane ich mit einem negativen Ergebnis“, kommentierte er dieses Thema. Als Hauptgrund dafür nannte er den Preisverfall beim vom Borkenkäfer geschädigten Holz.

Doch preismäßig könnte es auch wieder aufwärts gehen: Steige der Holzpreis nur um zehn Euro pro Festmeter, sei man, wirtschaftlich gesehen, schon wieder im positiven Bereich. Wingbermühle meinte daher, er habe eher pessimistisch gerechnet. Für Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz war die Rechnung fürs nächste Jahr hingegen eher realistisch.

Borkenkäferfallen für den Wald

Für den Waldschutz will Wingbermühle 2020 Borkenkäferfallen namens Trinet kaufen. Die fliegenden Käfer werden von einem Lockstoff angelockt und sterben dann auf einem Gaze-Zelt, das mit Insektiziden behandelt wurde. Ein Bannwald, in dem gar nicht mehr gewirtschaftet wird, bringe zur Borkenkäferbekämpfung hingegen nichts, sagte Wingbermühle auf Nachfrage von Claudia Weber-Bastong. Das müsste ein reiner Laubwald sein, und der Umbau gehe nicht auf die Schnelle.

Und Hake ergänzte, dass die enge Verzahnung des Stadtwalds mit Privatwald ein Problem sei: „Dort fehlt die Schlagkraft gegen den Borkenkäfer.“ Dabei sei das Käferholz technisch gesehen uneingeschränkt verwertbar, sagte Hake auf Nachfrage von Reuther. Doch es färbe sich blau oder schwarz – für alle Anwendungen, bei denen man das Holz sieht, gehe das nicht.