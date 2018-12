von Anita Endres

Die letzten Minuten vor dem Auftritt der Theatergruppe des SV Winterspüren sehen bei jedem anders aus: Einige befinden sich in der Maske und unterhalten sich locker miteinander. Andere rauchen erst mal noch eine Entspannungszigarette. Und wieder andere stärken sich mit belegten Broten. Ob es für Markus Bold alias Ferdinand Häuslein beim Bauen eines mächtigen Bierdeckelhauses auf dem Bühnentisch auch um eine meditative Übung oder schlicht nur um eine für den ersten Akt notwendige Requisite handelt, ist nicht eindeutig zu klären.

Die Vorbereitungen in der Maske laufen auf Hochtouren: (von links) Tanja Bretterklieber, Katja Sauter, Rosi Sailer-Vossbeck, Diana Bold, Emil Bösch, Markus Bold und Simon Vossbeck. | Bild: Anita Endres

"Ungefähr fünfzehn Minuten vor Spielbeginn kommt bei mir das Lampenfieber, aber sobald mein erster Einsatz ist, spüre ich nichts mehr davon", sagt Anna Vossbeck. Sie spielt in dem Stück "Junggesellenabschied" Tamara von Schönfeld, die Freundin von Manfred Häuslein. Diese Figur wird von ihrem Bruder Simon Vossbeck verkörpert, dem das Wort Lampenfieber gänzlich fremd ist. Die für die Maske und Frisuren zuständige Rosi Sailer-Vossbeck und Tanja Bretterklieber verstehen ihr Handwerk. Die Verwandlung von Katja Sauter in Paula Häuslein ist verblüffend. Die kurze Pause zwischen den Akten nutzen die Schauspieler, um sich umzuziehen und anders zu stylen – alles eine Frage der Organisation und Logistik, das dies so perfekt gelingt. Eine der beiden Souffleusen, Julia Weisshaupt berichtet, dass sie bei der Premiere kaum Arbeit hatte: "Alle Akteure haben ihre Texte sehr gut gelernt."

Nach durchzechter Nacht folgt das nüchterne Erwachen: Markus Bold, sitzend Simon und Anna Vossbeck, Emil Bösch und ganz rechts Katja Sauter auf der Bühne der Lichtberghalle in Winterspüren. | Bild: Anita Endres

Empfehlenswert ist die Komödie in drei Akten von Autorin Regina Rösch in jedem Fall. Die ewig nörgelnde Mutter Paula Häuslein (Katja Sauter) möchte so vieles: eine tolle Kreuzfahrt als Geburtstagsgeschenk von ihrem Mann Ferdinand und endlich Oma werden. Aber dazu muss ja erst noch eine Schwiegertochter aus gutem Hause für Sohn Manfred (Simon Vossbeck) gefunden werden. Als Tipp für das heiß ersehnte Geburtstagsgeschenk gibt sie ihrem etwas einfältigen Mann das Stichwort "Wasser", was bei ihm gedanklich aber in die völlig falsche Richtung geht. Die große Enttäuschung bei Paula ist vorprogrammiert. Und als wäre das noch nicht genug, entwickeln sich die zukünftigen Traumschwiegereltern mit viel Geld und Privatjet zum Albtraum für Paula Häuslein.

Die Geburtstagsparty für Mutter Paula (Katja Sauter)ist bei Erdäpfelsalat und Wiener Würstle in vollem Gange. vl. Emil Bösch, Markus Bold, Isolde Niedermann, Katja Sauter, Diana Bold, Simon Vossbeck, Anna Vossbeck, Christina Eisenbach und Matthias Sauter.

"Die Rollenverteilung ist hervorragend ausgesucht und es ist schön, dass im Stück Bezug auf die Region und das Tal genommen wird", sagt der Winterspürer Ortsvorsteher Olaf Patzke. Herbert Rebstein von Mahlspüren i.T. pflichtet ihm bei. Die Tatsache, dass die Laienschauspieler im heimischen Dialekt sprechen, empfindet auch Zuschauerin Tanja Gunnesch als i-Tüpfelchen der Aufführung. Sonja Stocker aus Billafingen besucht die Theateraufführung schon seit ihrer Jugendzeit. Mittlerweile ist sie selbst aktiv in der TheatergruppeOwingen und hat auch schon bei Stücken von Regina Rösch mitgespielt. "Ich genieße es, einfach mal selbst nur als Zuschauer im Saal zu sein und kann dadurch auf spezielle Details des Bühnenbildes achten."

Stürmische Begrüßung von Angelina von Schönfeld (Christina Eisenbach) durch Vater Ferdinand (Markus Bold).Links Nachbar Alfons Meister (Emil Bösch).

Das Bühnenbild der TheatergruppeWinterspüren wurde in diesem Jahr von Regisseur Klaus Müller mit tatkräftiger Unterstützung von seiner Schwägerin Isolde Niedermann gestaltet und erschaffen. Das Publikum belohnte die Mühen des Ensembles mit Stakkatoapplaus am Ende der Vorstellung.

Langsam klären sich die Missverständisse und Unklarheiten auf: v.l. Anna und Simon Vossbeck, Katja Sauter, Emil Bösch, Markus Bold und Isolde Niedermann.

Interessierte haben noch einmal am Samstag, 5. Januar, die Gelegenheit, das Stück in der Lichtberghalle zu besuchen. Restkarten gibt es noch.

