Wie bleibt Stockach attraktiv für die nächste Generation? Auf diesen Nenner lässt sich ein Prozess bringen, der in der Stadt unter dem sperrigen Namen Jugendbeteiligung läuft. Der Gedanke: Diejenigen, die in der Stadt aufwachsen, sollen selber die Themen benennen, die sie beschäftigen, und ihre ganz eigenen Interessen vertreten. Dafür hat die Stadtjugendpflege schon vor einiger Zeit den Prozess gestartet (siehe Kasten). Und kürzlich haben drei Elftklässler des Nellenburg-Gymnasiums, Lea Schmidt, Yannick Wiedemann und Luis Fitz, im Gemeinderat einen Überblick darüber gegeben, was die Stockacher Jugend beschäftigt. Die wichtigsten Punkte:

"Öffentliche Verkehrsmittel betreffen nicht nur Jugendliche. Alle wollen von A nach B kommen." Lea Schmidt | Bild: Freißmann, Stephan

Mobilität: Unter diesem Punkt wünschen sich die Jugendlichen mehr Busverbindungen, die auch später am Abend bedient werden, und sichere Wege. In diesem Zusammenhang gibt es auch Kritik an Eltern-Taxis, die Bushaltestellen unsicherer machen würden. Und ganz allgemein wurde auch beim nachfolgenden Pressegespräch deutlich, dass die Jugendlichen gerne unabhängig von Eltern-Taxis unterwegs sein wollen. Luis Fitz: "Kaum Eltern werden sich freuen, wenn sie nachts ihr Kind abholen müssen." Allerdings gibt auch er zu, dass in seiner Klasse alle den Führerschein machen wollen. Ein Motiv für die Forderung nach mehr öffentlichem Nahverkehr sei auch der Umweltschutz, sagt Fitz. Und Lea Schmidt ergänzt, dass den Führerschein zu haben, noch nicht bedeutet, dass man auch ein eigenes Auto hat. Sie ist überzeugt: "Öffentliche Verkehrsmittel betreffen nicht nur Jugendliche. Alle wollen von A nach B kommen." Stolz verstand diese Positionen als Ansporn, im Kreistag am Thema öffentlicher Nahverkehr dranzubleiben. Die Neuvergabe der Buslinien im Landkreis ist inzwischen gelaufen, nur für die Anrufsammeltaxis, die abends und am Wochenende fahren sollen, laufe die Ausschreibung noch.

Mehr Sicherheitsgefühl: Auch das wünschen sich Jugendliche. | Bild: Patrick Seeger/dpa

"Das Sicherheitsbedürfnis ist da – und das sicher bei der gesamten Bevölkerung." Luis Fitz | Bild: Freißmann, Stephan

Sicherheit: Die Jugendlichen wünschen sich mehr Polizeikontrollen und Sicherheit, sagte Luis Fitz und berichtete von einem Mädchen, das im Stadtgarten auf dem Heimweg vom Sport zweimal überfallen worden sei. Unter anderem sei dabei ein Handy gestohlen worden – und am Ende habe sie dann wegen des Heimwegs den Sportverein gewechselt. Dieser Fall sei bei einem Treffen zur Jugendbeteiligung im Januar zur Sprache gekommen, erzählt Lea Schmidt bei einem Pressetermin im Nachgang der offiziellen Vorstellung im Gemeinderat. Und: "Das ist kein Einzelfall." Wahrscheinlich würde Präsenz von Sicherheitskräften schon genügen, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, lautet die Einschätzung von Luis Fitz. Und Schmidt konkretisiert, dass sie sich tagsüber in Stockach sicher fühle. In der Dunkelheit gebe es allerdings auch Orte, wo das nicht der Fall sei. Bürgermeister Stolz sagte in der Sitzung zu, dass Ordnungsamtsleiter Peter Fritschi mit der Polizei über dieses Thema sprechen werde. Auch der Umgang mit ungebetenen nächtlichen Besuchern auf den Schulhöfen sei ein Thema.

Nicht allzu stabil: die derzeitigen Mülleimer im Stadtgarten. | Bild: Freißmann, Stephan

"Gerade wenn es um Umweltschutz geht, ist es gut, wenn Plastikmüll nicht überall herumliegt." Yannick Wiedemann | Bild: Freißmann, Stephan

Stadtgestaltung, Sauberkeit, Internet: Der Ausbau des Glasfasernetzes in Stockach und Umgebung sowie freies drahtloses Internet in der Stadt stehen an dieser Stelle auf der Wunschliste der Jugendlichen. Und: stabilere Mülleimer, weil die bestehenden Exemplare immer wieder zerstört würden. "Dieser Wunsch kam im Jugendforum im Herbst auf", sagt Yannick Wiedemann nun im Pressegespräch. "Gerade wenn es um Umweltschutz geht, ist es gut, wenn Plastikmüll nicht überall herumliegt", ergänzt er. Rainer Stolz legte das Thema Abfalleimer Stadtbaumeister Willi Schirmeister nahe.

Spiel und Sport: Unter dieser Rubrik kam zum Beispiel die Skateranlage am Osterholz zur Sprache. Der Standort wird in der Liste der konkretisierten Wünsche der Jugendlichen als gut bezeichnet. Allerdings sollte bestehende Anlage um zwei bis drei Elemente erweitert werden. Bürgermeister Rainer Stolz sagte in der Sitzung zu, die Anlage sei in der Tat dürftig ausgestattet und man könne dabei etwas tun.

Kultur und Bildung: In dieser Kategorie wünschen sich die Jugendlichen beispielsweise Mitsprache bei der Auswahl von Filmen für das Open-Air-Kino im Freibad, wie Lea Schmidt vorbrachte. Stolz sah dafür keinen Hinderungsgrund. Außerdem auf der Wunschliste: selbst organisierte Fahrten zu Konzerten in größeren Städten und Veranstaltungen wie Discos oder Kinoaufführungen, die ein Veranstaltungsteam selbst organisiert. Ein Veranstaltungsteam entwickle die Stadt gerne mit, sagte Stolz dazu (siehe Kasten).

Treffpunkte und Vereine: Für das Jugendhaus am ZG-Kreisel wünschen sich die Jugendlichen laut der Liste eine Modernisierung im Inneren und neuere elektronische Geräte. Bürgermeister Stolz sagte in der Sitzung, das Thema Jugendhaus habe die Verwaltung auf der Agenda. Dieses solle kulturelle Vielfalt auch für andere Altersgruppen bieten, die Jugendlichen der Stadt würden aber selbstverständlich eingebunden.

Schule und Schulgestaltung: Auf der Wunschliste steht in diesem Fall eine bessere Ausstattung mit digitaler Technik und eine bessere Infrastruktur, wie Lea Schmidt dem Gemeinderat vermittelte. Doch eine rasche Lösung stellte Stolz in Sachen Digitalisierung nicht in Aussicht.

Shoppen und Snacken : Luis Fitz sprach in der Ratssitzung teilweise lange Wartezeiten in der Schulmensa an, die zu Zeitnot in einer kurzen Mittagspause führen würden. Der Vorschlag lautete daher, dort mehr Personal einzustellen. Auf der Wunschliste der Jugendlichen steht zudem, die Innenstadt zu erhalten. Stolz schlug vor, das Thema Mensa in einem speziellen Mensa-Ausschuss zu behandeln. Und zum Thema Innenstadt sagte er, dass die Stadt den Markt nicht lenken könne. Man versuche aber Frequenz durch kulturelle Angebote zu bringen.

Jugendbeteiligung: Hier wurde deutlich, dass die Jugendlichen ihr Engagement gerne auf Dauer stellen würden. Zweimal im Jahr ein Jugendforum abzuhalten, sei wichtig, erklärte Luis Fitz im Gemeinderat, was Stolz unterstützte. Es gibt aber auch die Idee, einen Jugendvertreter in die Sitzungen des Gemeinderats zu schicken.

Die Fahrradständer am Stockacher Bahnhof. Jugendliche Stockacher wünschen sich ein Fahrradleihsystem und mehr Stellplätze für Fahrräder. | Bild: Freißmann, Stephan

Weiteres: Unter diesem Punkt ist beispielsweise der Wunsch nach einem Leihfahrradsystem und mehr Abstellplätzen für Fahrräder zu finden.

Aus dem Gremium gab es nach der Vorstellung viel Applaus und viele Lob. Wolfgang Reuther (CDU) meinte, dass Anliegen von Jugendlichen bislang noch nie so konkret formuliert worden seien, und bat die Verwaltung, schon in den nächsten Wochen erste Maßnahmen vorzuschlagen. Einen konkreten Aktionsplan wünschte sich auch Karl-Hermann Rist (Grüne). Und er formulierte als Herausforderung, das Engagement nicht ins Leere laufen zu lassen. Wolf-Dieter Karle (Freie Wähler) gratulierte den drei Jugendlichen zu dem Mut, vor dem Gremium aufzutreten, und wünschte, dass es nach 20 Jahren wieder einen Jugendgemeinderat geben solle, der sich dauerhaft engagiert. Ulf Wieczorek (CDU), Alterspräsident des Gremiums, sagte, als "Ur-Grufti" sei er erschrocken über den Wunsch nach mehr Polizeipräsenz in der Stadt. Und Andreas Bernhart (CDU) frage nach dem Stand beim Außengelände der Schulen in der Dillstraße. Die Handlungsspielräume dabei seien nicht so groß wie erhofft, antwortete Bürgermeister Rainer Stolz. Doch wo es gehe, sei man dabei, das Thema mit den Schulen zusammen anzugehen. Er stellte zudem in Aussicht, noch vor der Kommunalwahl Ende Mai dem Rat eine "handhabbare Entscheidungsgrundlage" vorzulegen.

Und wie fanden die Jugendlichen selbst ihren Auftritt vor dem Gremium? Es sei eine besondere Erfahrung gewesen, vor dem Gemeinderat etwas zu präsentieren, sagt Luis Fitz dazu. Dabei hätten sie nichts beschönigt. Und Lea Schmidt ergänzt: "Wir wollten die Gemeinderäte, die das Geld geben sollen, davon überzeugen, dass es eine gute Sache für die Stadt ist."