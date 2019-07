Ein Tandem fällt im Straßenverkehr auf, drei erst recht. Genau das ist das Ziel der Mut-Tour. Die Teilnehmer wollen mit ihrer bundesweiten Fahrt ein Zeichen setzen für weniger Angst und Scham und mehr Offenheit im Umgang mit Depressionen. Dafür fahren seit 2012 jeden Sommer viele Mut-Tour-Tandemteams einige Tausend Kilometer durch Deutschland. In diesem Jahr werden vom 15. Juni bis 1. September insgesamt 3530 Kilometer zurückgelegt. Wer Teil eines Etappenteams sein möchte, muss an einem der Kennenlernwochenenden teilnehmen, die jedes Jahr im April und Mai in der Nähe von Kassel stattfinden. So haben sich auch die sechs Menschen gefunden, die auf dem Weg von Friedrichshafen nach Karlsruhe einen Zwischenstopp in Stockach machen, um über ihre Erfahrungen zu berichten.

Frage der Übernachtung wird spontan geklärt

Die Nacht haben sie in Ludwigshafen verbracht. „Wir haben auf der Tour keine festen Unterkünfte und fragen abends spontan Privatleute oder Vereine, ob wir unsere Zelte bei ihnen aufschlagen dürfen. So kommen wir auch gleich ins Gespräch“, erzählt Nora Berger, 32, aus Konstanz. Sie beschreibt, wie sich eine Depression äußern kann. „Es sind Schübe. Mal sitzt man in einem schwarzen Loch, mal kann man drüber gucken.“ Es brauche Achtsamkeit, schnell zu erkennen, wenn man abzurutschen drohe, dann könne man sich vielleicht selbst helfen. Auch Medikamente könnten nützlich sein.

Viele Betroffene geben sich selbst die Schuld

Es sei wie bei einem Auto, das im Schlamm feststecke, springt ihr Werner Thron erklärend bei. Der 43-jährige Augsburger sagt, manchmal helfe ein Seil, an dem man ruckeln müsse, um das Auto freizubekommen, doch wenn es zu tief eingesunken sei, brauche man zusätzliche Hilfe. „Man sieht es den Leuten nicht an, ob sie in einer akuten Phase sind. Die Betroffenen versuchen, es nach außen nicht zu zeigen, weil eine Depression oft als Schwäche verstanden wird.“

Nora Berger bestätigt, sie habe zunächst das Gefühl gehabt, selbst schuld zu sein, versucht, allein klar zu kommen und sich zurückgezogen. Jetzt sagt sie: „Wir wollen allen Mut machen, sich anderen anzuvertrauen, wenn sie das Gefühl haben, ungenügend zu sein, keine Freude spüren oder das Leben als sinnlos empfinden.“

Aktivitäten können gut gegen Depressionen sein

Allerdings warteten Betroffene bundesweit acht bis zwölf Monate auf einen Therapieplatz, bemängelt Werner Thron. Er sagt, alles, was sie auf der siebentägigen Tour täten, sei auch für depressionserfahrene Menschen wichtig: Bewegung an der frischen Luft, ein strukturierter Tagesablauf, Beschäftigung und Pflege der Gemeinschaft. Dann beschreibt er, wie er nach langer Tätigkeit im internationalen IT-Umfeld ein Burn-Out hatte und in eine Depression fiel. Während er auf einen Therapieplatz wartete, begann er mit Sport. Heute hat er sein Anliegen zum Beruf gemacht und ist Personal Trainer. „Ich möchte so vielen Leuten wie möglich die Hand reichen, um aus dem Loch zu kommen“, betont er. Außerdem rate er jedem, zunächst die körperlichen Symptome abklären zu lassen und Schilddrüsenwerte und Vitamin D zu überprüfen.

Zuviel Leistung birgt Risiken

Für Sport hatte sich auch Jürgen Keil entschieden, der eine lange Krankheitsgeschichte aufweist und seit 14 Jahren zusätzlich Diabetes hat. Eine Leere habe er sehr früh gespürt und diese durch Leistung in ungesundem Maß kompensiert. „Heute sage ich Bewegung, nicht Sport, denn übertriebener Ehrgeiz kann zu einem Ungleichgewicht im Stoffwechsel führen und der kann depressive Verstimmungen bringen oder sogar in einer Depression enden.“

Helfer benötigen ein eigenes Wohlbefinden

Bewegung war für Gabi Helfers, 60, aus Hannover ebenfalls eine wichtige Hilfe. Sie habe schon früh unter Depressionen gelitten, dies aber damals nicht erkannt. Sie habe im Umfeld Personen mit Depressionserfahrung. Besonders schlimm war es für sie, als sich ihr Sohn vor drei Jahren das Leben nehmen wollte. Er hat es nicht getan, doch sie, die sich als „Steh-Auf-Frauchen“ bezeichnet, sei nach einer schweren Depression in der Klinik gelandet. Dort habe sie den Weg zu ihrer eigenen Mitte gefunden: „Pausen, gesund essen, sich bewegen, Lebensfreude entwickeln und Selbstfürsorge“, zählt sie auf. „Ich zuerst – das ist wie im Flugzeug mit den Sauerstoffmasken.“ Sie könne anderen nur helfen, wenn es ihr gut gehe.

Nicht jeder Teilnehmer leidet selbst unter Depressionen

Auch Reinhard Kappes aus Pforzheim will helfen. Der 72-Jährige ist mittelbar betroffen, seine frühere Frau habe unter der Krankheit gelitten. Auch im Arbeitsleben habe er viele Menschen erlebt, die ihren Arbeitsplatz durch Fehlzeiten verloren hätten. „Ich bin zum zweiten Mal bei der Mut-Tour dabei, möchte das Thema transportieren und mit netten Menschen unterwegs sein. Das bringt mir auch persönlich etwas.“

Seine Tandempartnerin ist die 25-jährige Anita Feis aus Schwäbisch-Hall. Eine Freundin von ihr sei betroffen und sie selbst sei im Rahmen ihres Studiums der Sportwissenschaften auf das Projekt aufmerksam geworden. „Öffentlichkeitsarbeit und Gruppenerlebnis zu verbinden, fand ich eine gute Idee. Sich für einen offenen Umgang mit Depressionen zu engagieren ist auch für die Angehörigen wichtig. Es gibt nur wenige Angebote für sie“, sagt sie.

Nach dem kurzen Aufenthalt in der Stockacher Oberstadt schwingen sich die sechs Botschafter wieder auf ihre Tandems und treten kräftig in die Pedale. Bis nach Donaueschingen wollen sie an diesem Tag noch fahren.

Behandlung und Hilfe

Eine Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die professionell behandelt werden muss. Erster Ansprechpartner kann der Hausarzt oder auch ein Facharzt für Psychiatrie sein. In Notfällen, zum Beispiel bei drängenden und konkreten Suizidgedanken, sollten sich Betroffene an die nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter der Telefonnummer 112 wenden.

Das Behandlungsspektrum einer Depression reicht von der ambulanten medikamentösen und/oder psychotherapeutischen Behandlung in einer Praxis bis zur stationären Behandlung in einer Klinik.

Bundesweite Anlaufstellen sind beispielsweise die Telefonseelsorge unter (0800) 111 01 11, das Seelefon unter (01805) 95 09 51, das Info-Telefon Depression unter (0800) 334 45 33 sowie Foren im Internet: www.diskussionsforum-depression.de oder www.fideo.de (für junge Menschen).