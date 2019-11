Sandspiel kann für Kinder einfach nur Spaß sein. Sandspiel kann man aber auch therapeutisch nutzen. Ein solches Projekt unter dem Titel „Stressbewältigung durch begleitetes Sandspiel„ will der Verein Kulturbrücke Stockach aus der Taufe heben. Die Stadt Stockach unterstützt das Projekt. Zum Auftakt hatte die Kulturbrücke zu einem Vortrag bei „Bücher am Markt“ eingeladen.

Arzt schult Ehrenamtliche

Rolf Johnen, Arzt im Ruhestand und Mitbegründer des Vereins StadtLandKultur in Calw, wird am 25. Januar in einer Schulung Ehrenamtliche zu Stresshelfern ausbilden. Vor knapp 50 Gästen erklärte er, was ein Trauma ist, sprach über Symptome und Beschwerden posttraumatischer Belastungsstörungen und ging auf Behandlungsmethoden ein.

Nach einer Traumatisierung würden durch einen Schutzmechanismus bestimmte Verknüpfungen im Gehirn gestört, sodass das Geschehen nicht umfassend im autobiografischen Gedächtnis abgespeichert werde. Bliebe das auf Dauer so, könnte es jederzeit passieren, dass ein bestimmter Auslöser – ein Duft, ein Geräusch oder ein Gegenstand – das Trauma erneut auslöse, erklärt Johnen.

Sandspiel soll bei Bewältigung helfen

Traumafokussiertes Sandspiel solle das verhindern, indem sich die Kinder auf schonende Weise und in Begleitung wohlwollender Erwachsener mit dem Erlebten auseinandersetzten.

„Erst durch die Integration des Erlebten ins autobiografische Gedächtnis kann ich erkennen: Da ist was Schlimmes gewesen, aber es ist vorbei.“ Aus einer Depression mit den Gedanken „Ich kann nichts, bin nichts, tauge nichts“ könne so der Schmerz über den Verlust von etwas Wertvollem werden und man könne Möglichkeiten finden, wieder mit dem Leben zurechtzukommen.

Arbeit mit Flüchtlingskindern

Seit zwei Jahren bietet Rolf Johnen das begleitete Sandspiel zur Stressbewältigung an. Zunächst galt seine Arbeit Flüchtlingskindern, inzwischen gehen die von ihm ausgebildeten Helfer vermehrt in Schulklassen.

Denn es gibt mehrere Gründe, weshalb eine Seele leiden kann. Neben traumatischen Erlebnissen könne dies auch durch Stress geschehen. Hier eine psychische Widerstandsfähigkeit zu entwickeln und Krisen ohne Beeinträchtigung zu überstehen, sei für alle wünschenswert.

Die Goldäckerschule wird nach diesem Ansatz als erste Stockacher Schule mit zehn Kindern an dem Projekt „Stressbewältigung durch begleitetes Sandspiel„ teilnehmen, bestätigte Schulleiterin Daniela Hauhut.

Psychotherapeuten begleiten Projekt

Rolf Johnen beschrieb den Ablauf: „Wir beginnen mit einem Ritual im Kreis. Die Kinder suchen sich ihren Helfer aus. Wir singen einfache Lieder, machen Entspannungsübungen, dann spielen sie 20 bis 25 Minuten. Es folgt wieder ein Ritual, wieder das Sandspiel und die gemeinsame Zeit endet auch mit einem Ritual.“

Ein Team von Psychotherapeuten der Universität Konstanz wird das Projekt begleiten. Einer von ihnen ist immer beim Sandspiel dabei und bleibt anschließend zur Supervision der Ehrenamtlichen. Im Gegensatz zu dem Ansatz des Sandspiels, möglichst viele Kinder mit unterschiedlichem Stresslevel zu erreichen, sind die Psychotherapeuten auf die Identifizierung und Therapie schwer traumatisierter Kinder spezialisiert.

Kinder können sie selbst sein

An zehn Nachmittagen werden die Kinder mit ihren Helfern an Tischen sitzen, auf denen eine Wanne mit Sand steht. Daneben werde es Kisten mit Spielfiguren geben, erläuterte Johnen. Die Kinder können mit den Utensilien ihre eigenen Geschichten darstellen. „Wichtig ist, dass die Kinder das spielen, was in ihnen vorgeht“.

Die Kinder merkten schnell, dass sie einfach sie selbst sein könnten. Er beobachte eine Entwicklung während der Kurse. Ab dem vierten oder fünften Mal herrsche eine ganz andere Atmosphäre. Andernorts habe der Erfolg des Projekts auch die Erwachsenen begeistert, erzählte Jonen. Wenn eine ganze Klasse das Programm mitmache, wachse daraus ein ganz neuer Zusammenhalt.