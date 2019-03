von Susanne Schön

Die Pubertät als Geschenk sehen, das konnten viele Zuhörer nach dem Vortrag von Susanne Hübschle. Als Elterncoach hatte sie viel Verständnis für die Schwierigkeiten von Eltern, Lehrern und Jugendlichen. Bei ihrem Vortrag in der Aula des Schulverbunds Nellenburg gelang es ihr, all den Problemen zum Schluss auch Positives abzugewinnen. "Sie haben mehr freie Zeit für sich, müssen weniger Verantwortung tragen und die Jugendlichen geben uns wertvolles Feedback", blickte sie optimistisch auf diese besondere Zeit.

Zuvor stellte sie ein Mentorenprogramm vor, welches dank einer Stiftung von Königin Silvia in Schweden schon lange erfolgreich ist. Danach erklärte sie, was in den Köpfen und Körpern der Pubertierenden vorgeht. Dies schuf Verständnis für die Jahre von acht bis 25: "Da sind mehrere Schuhgrößen in einer kurzen Zeit drin und das Gehirn befindet sich im völligen Umbau!"

Das Hauptgefühl ist Unsicherheit

Viele Problemfelder gibt es in dieser Zeit. Doch es helfe sich bewusst zu machen, dass das Hauptgefühl Pubertierender Unsicherheit ist. Daher sei es wichtig, den Jugendlichen wertschätzend zu begegnen. Auch wenn Kommunikation oft schwer sei, sei sie unverzichtbar. Dabei gelte es ehrliches Interesse am Standpunkt der Jugendlichen zu haben. Das Ziel seien selbstständige, glückliche Kinder und stolze, glückliche Eltern.

Susanne Hübschle machte den Umgang mit digitalen Medien als ein Problemfeld aus. Es gelte nicht sie ganz zu verbieten, sondern wie bei Alkohol und Rauchen einen sinnvollen Umgang zu finden. "Es geht um die Gefühle, die dahinter stehen", erklärt sie. Erwachsene könnten Geschichten erzählen, die sie selbst erlebten, und so einen neuen Zugang schaffen.

Reihe zum Thema Pubertät ist in Planung

Die eine, allgemeingültige Lösung hatte sie auch nicht. Doch war es erfrischend zu erfahren, dass es in dieser Zeit auch viel Positives gibt. Wenn man die Augen dafür öffnet. Bei einem Workshop könnte das Wissen vertieft werden. Dies ist auch dank der ETO-Stiftung möglich, erklärte Bürgermeister Rainer Stolz. "Wir planen eine ganze Reihe zum Thema Pubertät", stellte Schulleiterin Beate Clot in Aussicht.