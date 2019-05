Das war eine Punktlandung: Die Klasse 4b der Grundschule Stockach war gerade von einer kurzen Klassenreise ins Donautal zurück und noch voller frischer Eindrücke, als Rita Brosig von der Buchhandlung Hirling sie in der Schule besuchte. Im Gepäck hatte sie das Buch „Der geheime Kontinent“, das zum Welttag des Buches unter dem Motto „Ich schenk dir eine Geschichte“ erschienen war. Der Welttag des Buches und des Urheberrechts, der immer am 23. April stattfindet, ist seit 1995 ein von der UNESCO eingerichteter Aktionstag für das Lesen, für Bücher, für die Kultur des geschriebenen Wortes und für die Rechte ihrer Autoren.

Rita Brosig hatte Anfang April begonnen, das Buch in vierten und fünften Klassen vorzustellen und zu verteilen. Bis zum 5. Juni wird sie noch im Raum Stockach unterwegs sein. „Wir sponsern die Bücher und begleiten diese Aktion seit vielen Jahren“, sagte sie. Sie erzähle den Kindern zunächst, seit wann es Bücher gebe, warum die wichtig seien und sie überlegten zusammen Vor- und Nachteile von Smartphones und Büchern.

Kinder nehmen die Bücher mit in die Pause

„Die Schülerinnen und Schüler kennen Lesungen. Einmal im Jahr sind Autoren da“, berichtet Klassenlehrerin Petra Biersack. Jedes Kind der vierten Klassen habe für die Schule bisher mindestens drei Bücher komplett lesen müssen.

Das spannende Taschenbuch, das von einer Klassenfahrt zu einer Jugendherberge in einer Burg handelt, kam gut an. Rita Brosig habe aber auch mitreißend vorgelesen und dabei vollen Körpereinsatz gebracht, ergänzte die Lehrerin. Die Schüler hatten es sich während des Vortrags in der Schulbücherei auf knallgrünen Sitzsäcken gemütlich gemacht und aufmerksam zugehört. „Alle sind ganz heiß drauf, weiterzulesen. Viele sind mit ihrem Exemplar in die Pause gegangen“, beobachtete die Lehrerin erfreut.

Im hinteren Teil des Buches gibt es den Inhalt als Comic verpackt. Zum Buch gehören außerdem ein Quiz sowie ein Schreib- und Kreativwettbewerb. Dort locken tolle Preise.