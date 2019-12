Nach Weihnachten ist vor der Fasnacht – und die ist 2020 nach der Rechnung des Hohen Grobgünstigen Narrengerichts zu Stocken 51 Tage lang: „Reichlich Raum für närrische Aktivitäten“, stellt das Narrengericht in einer Pressemeldung fest. Und diese Aktivitäten beginnen für das Narrengericht traditionell am Dreikönigstag, 6. Januar. Dann treffen sich die Narren zur Dreikönigssitzung und erster Narrenversammlung im Bürgerhaus Adler Post.

Beim politisch-närrischen Spätschoppen mit geladenen Gästen dürfte die wichtigste Frage wieder sein: Wer wird die oder der Beklagte des Narrengerichts für 2020? Auf eine ansehnliche Trophäensammlung können die Stockacher Narren bereits zurückblicken. Kommt sie oder er also diesmal aus der Landes- oder Bundespolitik? Und zu welcher Partei wird sie oder er gehören, nachdem sich in den beiden vergangenen Jahren CDU-Mitglieder verantworten mussten? Am Dreikönigsabend wird man mehr erfahren.

Nese Erikli ist Ehrengast

Angekündigt wird außerdem eine Rede von Nese Erikli, Grünen-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Konstanz. Den närrischen Teil des Spätschoppens wird das Eierwieb der Singener Poppele Zunft, Uwe Seeberger, übernehmen. Außerdem im Programm: die Vorstellung des Titelblattes 2020 für das Narrenbuch, die aktuelle Ausgabe der Hans-Kuony-Post, Ehrungen und möglicherweise auch personelle Veränderungen im Narrengericht. Die Musik kommt von der Hans-Kuony-Kapelle unter Leitung von Jochen Fischer.

Ein neuer Laufnarr

Und eine echte Besonderheit wird es auch noch geben: Es gibt wieder einen neuen Ehrenlaufnarr, kündigt das Narrengericht an. Diese Auszeichnung sei zuletzt vor 26 Jahren an Franz Ziwey verliehen worden, heißt es in der Pressemeldung – und weltweit nur an fünf Personen. In diesem Jahr soll nun ein weiterer verdienter Freund der Narren diese Auszeichnung erhalten.

Für die Öffentlichkeit findet der Start in die Fasnacht dann ein Wochenende später statt, nämlich beim Fasneteröffnen und Verkünden am Samstag, 11. Januar, um 19 Uhr im Bürgerhaus Adler Post.