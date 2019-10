von Reinhold Buhl

1999 fing alles an: Mehrere bridge-interessierte Damen haben sich zusammengetan. Sie sind an den damaligen Chef der Volkshochschule, Gerold Czajor, mit der Bitte herangetreten, er möge doch bei der Volkshochschule (VHS) einen Bridge-Kurs anbieten. Gesagt, getan.

Es wurde ein Kurs ausgeschrieben und es haben sich genügend Frauen und Männer aus Stockach und Umgebung angemeldet, so dass der Kurs stattfinden konnte. Es gelang Czajor eine anerkannte Bridge-Lehrerin aus Güttingen zu gewinnen, und so konnte das beliebte Kartenspiel in Stockach bei der VHS erlernt werden.

Bridge, dessen Herkunft nicht eindeutig festzumachen ist – als Erfinderstaaten werden England, Frankreich und sogar Indien genannt – wird bevorzugt in der Damenwelt gespielt. Dies ist nicht nur in Stockach der Fall, auch bei großen, internationalen Bridge-Turnieren, dominieren zahlenmäßig eindeutig die Damen, allerdings waren die Bridge-Meister und Bridge-Weltmeister in den vergangenen Jahren Männer.

In Stockach entwickelte sich im Laufe der Zeit aus den VHS-Kursen ein Bridge-Club, unter dessen Organisation das interessante Kartenspiel bis heute gepflegt wird. „Wir sind kein eingetragener Verein, sondern nur eine lose Vereinigung, in deren Rahmen wir unserem schönen Hobby nachgehen“, erklärt Michaela Buhl, eine der Mitorganisatorinnen.

Man trifft sich jeden Montag im evangelischen Gemeindehaus zu einem dreistündigen Spielmorgen und jeden ersten Donnerstag eines Monats findet das beliebte Edomo-Turnier statt, dessen Name sich aus „Erster Donnerstag im Monat“ herleitet. Dieses Turnier findet in einem See-Hotel im benachbarten Ludwigshafen statt und ist für die Clubmitglieder der Höhepunkt des Monats. Daneben finden wöchentliche Treffen in kleinem privaten Rahmen statt – Bridge wird zu viert gespielt – so dass man durchaus von einer sehr aktiven Bridge-Szene in Stockach sprechen kann.